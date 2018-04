El Barcelona sobrevive en Balaídos ante un Celta mejor

Jesús Ballesteros | VIGO

Un Barça inédito e irreconocible logró salvar la honra de seguir invicto en Balaídos tras ponerse en dos ocasiones por delante en el marcador y ser incapaz de sostener el resultado. Salió vivo de Vigo (2-2) tras un encuentro frenético ante el Celta que tuvo al líder contra las cuerdas, al que tuvo muy cerca de sufrir la primera derrota del curso. Iago Aspas volvió loco al Barça en un choque no faltó de nada y que evidencia que el conjunto azulgrana tiene la mente puesta ya en el título copero que se juega en el Wanda ante el Sevilla.

Tras el varapalo de la Champions, no había lugar para las especulaciones y una derrota en la final de Copa ante el Sevilla del sábado sería otro mazazo mayúsculo. Así que la revolución que impuso el técnico en el once de Vigo es más que comprensible por más que al Barcelona no lo reconociera ni la madre que lo parió. Un equipo de suplentes y menos habituales que lideraban los brasileños Paulinho y Coutinho, sólo sostenido por Ter Stegen y animado por los continuos calambrazos de Dembélé.