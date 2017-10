El Barcelona, cada vez más líder

José Antonio Pascual | MADRID

El Barcelona, en un Camp Nou cerrado al público por la situación sociopolítica que vive Cataluña, logró ante Las Palmas (3-0) mantener el pleno de victorias e incrementar su ventaja al frente de Primera División.

En un día tremendamente complicado y convulso, el club azulgrana quiso aplazar el partido, pero para evitar una sanción y pérdida de puntos definitivamente optó por jugar el encuentro a puerta cerrada.

La contienda fue extraña. El equipo de Ernesto Valverde pareció acusar la frialdad del coliseo vacío. Las Palmas incluso le dio un susto al borde del descanso cuando el argentino Jonathan Calleri envió el balón al poste. Pero a la postre, el Barcelona sumaba su séptima victoria y su ventaja es ya de cinco puntos sobre su más inmediato perseguidor, ahora el Sevilla tras vencer el sábado al Málaga al aprovechar el empate del Atlético de Madrid en Leganés (0-0).

La jornada se cerró en el Santiago Bernabéu, donde Isco Alarcón con un doblete salvó la primera victoria del Real Madrid en su feudo esta temporada, con lo que al menos mantuvo su desventaja de siete puntos respecto al Barcelona.

Tras empatar con Valencia y Levante y perder frente al Betis no le quedaba otra al equipo de Zinedine Zidane que de una vez amarrar los tres puntos. El Espanyol no se lo puso nada fácil y tuvo importantes opciones para dar un nuevo disgusto a los blancos.

Para fortuna de los madridistas, una combinación entre Cristiano Ronaldo e Isco a la media hora y un contragolpe culminado por el malagueño en la segunda mitad zanjaron un choque que se le estaba complicando en demasía.

El Valencia sumó su tercera victoria consecutiva, en una nueva prueba de su magnífico inicio de temporada, que le sitúa tercero a un punto del Sevilla. Se impuso por 3-2 al Athletic, que encadena ya seis partidos sin ganar.

El italiano Simone Zaza y Dani Parejo, de penalti, encarriló el triunfo del equipo de Marcelino García Toral. No se rindió el Athletic y Aritz Aduriz, tras un magnífico movimiento, acortó distancias, pero Rodrigo Moreno, que vuelve a la selección, marcó por cuarta jornada seguida y amainó la reacción bilbaína, que no obstante tuvo su continuidad con el 3-2, obra de Raúl García de cabeza, aunque ya no pudo rematar la remontada en los últimos minutos.

Anoeta albergó una fiesta de fútbol ofensivo y acierto. Real Sociedad y Betis firmaron tablas a cuatro tantos, resultado que corta la racha de ambos equipos, de derrotas en el donostiarra y de victorias en el sevillano, cuyo inicio de campaña está siendo también más que esperanzador. En un inicio de partido frenético, el paraguayo Tonny Sanabria golpeó de entrada para el Betis, pero la Real Sociedad remontó con goles del brasileño Willian Jose y Mikel Oyarzabal. Sin respiro apenas, el central marroquí Zou Feddal equilibró de nuevo el choque.

Para no ser menos, en la primera acción del segundo periodo Joaquín Sánchez devolvió el mando al equipo de Quique Setién. Reaccionaron los hombres de Eusebio Sacristán con diana de Xabi Prieto y ya en los últimos minutos Sergio León situaba otra vez al Betis por delante. No supo resistir la ventaja y Diego Llorente estableció el definitivo 4-4.

El Villarreal puso fin a su racha de tres partidos sin ganar y sin marcar merced a un triplete del congoleño Cedric Bakambu que liquidó (3-0) a un Eibar que tras encadenar tres derrotas se instala en la zona de descenso.