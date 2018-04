A De la Barrera le aprieta la soga tras otra derrota...

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La situación del entrenador Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985) al frente de la Cultural se encuentra en su peor momento tras la derrota frente al Real Zaragoza (0-1), con una trayectoria que ha ido situando al equipo leonés cada vez más alejado del objetivo de la permanencia en Segunda División, tras no subir a la categoría de plata desde hacía 43 años, logro que hay que reconocer al técnico gallego y también a la plantilla de la pasada temporada. Pero ello no ciega a la sociedad futbolística leonesa, propiedad de Aspire, que pretende reactivar al equipo para evitar el descenso. Y para conseguirlo se valora la posibilidad de la destitución del entrenador Rubén de la Barrera, pese a las continuas confirmaciones del técnico en boca de Felipe Llamazares.

El cuadro leonés, que llegó a ocupar en las primeras jornadas puesto de fase de ascenso a Primera División e incluso en alguna de ellas dispuso la oportunidad de auparse al liderato, está sumido en una crisis de resultados, sobre todo desde que comenzó el presente año 2018, cuando tan sólo ha sumado tres triunfos agónicos en León ante dos equipos de la zona de descenso como Sevilla Atlético y Lorca FC, además de la conquistada frente al Reus, que propició la continuidad en aquel momento del preparador gallego.

En el pero culturalista siempre queda en la retina esa enorme debilidad defensiva con varios partidos en los que se ha encontrado con dos goles en contra, aunque en alguna ocasión lograra igualarlos, pero no remontar, con tan solo dos ejemplos a lo largo del campeonato de sendos encuentros plácidos, frente al Nástic de Tarragona y ante el Reus, en ambos casos por 2-0.

El debutante en Segunda División técnico coruñés, artífice junto a su plantilla la temporada pasada de un histórico ascenso después de 43 años, batiendo además el registro de puntos en la Segunda B, sigue repitiendo cada vez que comparece en rueda de prensa su total convicción de que podrá cumplir el objetivo de la permanencia, pero las promesas siguen sin dar puntos.

El entrenador Rubén de la Barrera no tiene una alineación definida durante los 33 partidos de Liga disputados, variando el once en cada jornada. La continuidad del técnico no es tan segura como sigue confirmando Felipe Llamazares. Pese a la confirmación del entrenador que sigue asegurando Felipe llamazares, otra parte con capacidad de decisión en el club ya se plantea la posibilidad de sustituir al entrenador, porque la reacción del equipo sigue sin producirse y el castigo del Comité de Competición con cuatro partidos al preparador (todavía faltan tres por cumplirse) para dirigir desde su banquillo al equipo leonés, aconseja su cambio por otro técnico ante el delicado y, a la vez, decisivo último tramo de la competición para salvar al equipo del descenso a Segunda División B.