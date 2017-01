De la Barrera apuesta por Gallar

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Rubén de la Barrera confía en que los cantos de sirena, en este caso el interés que ha puesto el Mallorca en hacerse con los servicios del extremo de la Cultural, Álex Gallar, se queden en eso y el jugador decida no moverse de vestuario. Así lo reconoció ayer el técnico para el que «la decisión es del jugador pero tanto yo como el club y sus compañeros queremos que continúe en este proyecto».

De La Barrera, que espera que la segunda vuelta que el equipo iniciará el domingo como visitante frente al Tudelano sea al menos igual «y si puede ser mejor» que la primera, precisó también que el club ya ha hecho movimientos para que Gallar se quede. «Me consta que han hablado con él para que se quede y espero que de ese encuentro salga que siga ayudándonos a luchar por nuestros objetivos».

El entrenador también se refirió a si la situación está afectando al jugador. «Lo veo igual que hace unas semanas. No puede ser de otra manera. El sabe que es un activo nuestro. A día de hoy es jugador de la Cultural y así lo está demostrando implicándose al máximo con el equipo».

El entrenador incidió también en que la buena temporada que está firmando el equipo está refrendando el valor de los jugadores. «Lo bueno es que estamos hablando de sólo un jugador porque podían ser todos. Y es normal porque lo han hecho muy bien y es lógico que equipos de superior categoría se fijen en ellos. Eso no es nada malo siempre y cuando no se vayan».

Respecto al mercado de invierno Rubén de la Barrera precisó que «lo importante es mantener el bloque. Siempre se puede mejorar pero no me gustaría que se hicieran muchos cambios porque si una cosa funciona para qué se va a cambiar y no vamos a descuajaringar lo que se ha logrado hasta ahora».

EL DERBI, EL DÍA 15 A LAS 17.00

Por otro lado ayer el club daba a conocer el día y hora del derbi provincial entre la Cultural y la Ponferradina correspondiente a la 21ª jornada de Liga. Será el 15 de este mes a las 17.00 horas en el Reino de León.

Para ambos equipos un pulso así cuenta con muchos alicientes. Para los locales con el fin de apuntalar su liderato en la tabla mientras que para los blanquiazules con tres puntos vitales para no perder más terreno con la zona de playoff de ascenso.