De la Barrera: «La idea es contar con dos fichajes»

M. ÁNGEL TRANCA | León

Dos jugadores para completar el plantel. Ese es el deseo de Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural, para un mercado de invierno que ha dejado ya dos plazas libres en el seno del equipo con las marchas de Morgado y la última, ayer mismo, de Cristóbal.

Para De la Barrera las dos salidas deben llevar a que otros lleguen aunque «tienen que ser para aportar y mejorar lo que se tiene. Nuestra idea es que lleguen dos futbolistas antes de que se acabe el plazo para fichar. Pero no vamos a volvernos locos. Si al final sólo puede ser uno pues será uno. Lo que no hay que hacer es precipitarse. La pretensión es que los refuerzos aporten de forma inmediata al equipo, que tengan un rendimiento adecuado y que hagan grupo. POr eso estamos estudiando las diferentes posibilidades», precisa De la Barrera.

Para el entrenador culturalista las dos incorporaciones tampoco tienen que ser cromo por cromo con los que se han ido. Es decir, ocupar sus posiciones en el terreno de juego. «Buscamos que lo ¡que llegue nos mejore. Y ei es en otra demarcación no existirá problema».

En el apartado de salidas y entradas el técnico gallego también se refirió a Gallar y su ampliación de contrato desoyendo ofertas como la del Mallorca. «el Mallorca estuvo interesado en ñel y lo entiendo aunque yo tenía la esperanza de que se iba a quedar con nosotros como al final ha sido. Creo que le conozco y también su esencia. Y también de que aquí estaba muy a gusto. Esa circunstancia considero que ha sido determinante para que siga con nosotros».

Dejando a un lado los fichajes, De la Barrera se centró en su comparecencia de ayer ante los medios en el partido que el equipo leonés jugará mañana sábado como visitante frente al Somozas. «La victoria del otro día frente al Izarra nos ha venido muy bien. Pero ahora hay que cambiar de chip y mirar al próximo rival que es el Somozas. es el primer partido de un bloque de cuatro o cinco en los que tenemos que sacar el mayor número de puntos posibles. Sabemos que esta segunda vuelta no va a ser nada fácil pero si hacemos nuestro trabajo y jugamos como sabemos vamos a lograr muchos puntos. Ahora tenemos delante a un Somozas que no nos va a poner las cosas fáciles. Se han reforzado y tienen la moral alta tras ganar a la Ponferradina. No nos van a dar facilidades pero debemos imponer nuestro juego para hacerlo en el resultado también».