De la Barrera lanza un órdago al vestuario: «No quiero manchas en mi trayectoria»

«Aunar voluntades» y «dar un paso al frente». Esas son las dos ‘recetas’ que Rubén de la Barrera pide a sus jugadores que apliquen para mantenerse en Segunda División. El técnico gallego hizo ayer autocrítica antes del trascendental partido que mañana —a las 16.00 horas en el Miniestadi— les enfrentará al Barcelona B. «Para salvar el proyecto ahora mismo se requieren hombres y no tanto nombres. No quiero manchas en mi trayectoria ni tener la cicatriz en mi curriculum de perder una categoría, necesito gente con hambre», advirtió en un claro mensaje a un vestuario no del todo unido del que no quiso destacar a ninguna estrella que pueda tirar del carro hasta final de temporada. «Si damos un paso al frente y nos dejamos de historias no descenderemos seguro».

Pese a que entiende las críticas hacia el juego de la Cultural y sobre todo hacia la figura del entrenador, De la Barrera insiste en que sabe lo que hace. «Mi única preocupación es darle estabilidad al equipo, algo no estamos haciendo bien cuando no se sacan puntos, está claro, pero podemos revertir la situación». Ante el filial blaugrana la estrategia está clara. «Si queremos ganarles debemos jugar de tú a tú sin renunciar al balón». Un «error» —remarca el técnico— que sí cometieron en la visita al campo del Albacete en la última salida. «Allí sólo pensamos en el resultado y nos olvidamos de jugar». A falta de nueve jornadas para que concluya la Liga, los leoneses necesitan superar la cifra de 48 puntos si no quieren regresar a Segunda División B. Un hecho que les obliga a sumar, como mínimo, 15 puntos más de los 27 que aún están en juego. «Para vencer al Barcelona B necesitamos hacerlo muy bien. A nivel colectivo los procedimientos nos permiten hacer cosas. Creo que en ataque podremos hacerles daño, son una gran plantilla, espectacular, pero estoy seguro de nuestras opciones».

El máximo responsable del vestuario culturalista no quiere excusas e insiste en que aquellos que no estén dispuestos a «morir» por el club den un paso al lado. En lo que resta de temporada «nada puede justificar algo que esté por debajo de la excelencia. Si nos dejamos la vida y competimos, lo conseguiremos, pero si no vamos de verdad será muy difícil. La realidad es que debemos hacer mucho más de lo que hacemos si queremos salvarnos».

El equipo, que a las 13.00 horas volará desde Valladolid a la ciudad condal, saltará este sábado al campo sabiendo que afronta una nueva final. No gana fuera del Reino de León desde la jornada 3, cuando se impuso en el último minuto al Sevilla Atlético, pero el estadio del filial barcelonista le trae buenos recuerdos. Y es que su última visita allí —en la fase de ascenso del año pasado— sirvió para que los de De la Barrera pusiesen pie y medio en la categoría de plata al imponerse 0-2 en la ida. Una victoria que tratarán de repetir ante un rival directo del que le separan 4 puntos.