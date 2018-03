De la Barrera señala a Mario Ortiz...

Las ‘rotaciones’ de Rubén de la Barrera tras la derrota frente al Almería (2-1) no dieron el efecto que buscaba el técnico de la Cultural en el encuentro del domingo frente al Sporting de Gijón. Después de la revolución del entrenador culturalista en la alineación presentada ante el Reus, que sí dio los frutos apetecidos, mantuvo el nuevo sistema de juego, de talante directo empleado por primera vez frente al cuadro catalán, para medirse al Sporting y volver a hacer negociable su primer estilo de juego. El no contar de nuevo con el mediocentro Mario Ortiz durante el choque que los culturalistas perdieron con estrépito en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ (4-0) ha extrañado, y mucho, a gran parte de la afición. Y más si se tiene en cuenta que el futbolista ha demostrado que es uno de los jugadores más fiables del equipo leonés desde que comenzó la temporada, aunque el técnico ya lo había apuntado antes con su retirada del campo en el encuentro de la primera vuelta ante el Sporting en el Reino de León. Y después quedó relegado en otros encuentros, hasta darse cuenta de que el incorporado en el mercado de invierno Yosuke Ideguchi no era el recambio apetecido para cubrir la zona del campo del jugador cántabro. El japonés no ha demostrado en ninguno de los partidos en los que ha participado ser un futbolista que haga crecer a la Cultural. Además, su destino inmediato, la selección japonesa, le privará jugar el último tramo vital de la Liga con el conjunto culturalista.

Yeray González e Iza tampoco entraron en el once tras la renovación ante el Reus, pero tanto uno como otro, además de Albizua, han entrado en los cambios de los encuentros siguientes a la derrota de la Cultural frente al Almería. Yeray González y Albizua participaron ante el Reus tras no comenzar el partido como titulares. Iza volvió a gozar de algunos minutos frente al Sporting de Gijón este pasado domingo. Pero Mario Ortiz no tuvo ni un solo minuto de protagonismo en dos choques en los que la Cultural precisaba de más peso en el centro del campo en momentos decisivos del encuentro. En el caso del partido ante el Sporting, De la Barrera optó por dar minutos a Iza y a un inutilizado Antonio Martínez desde el banquillo, tras volver a dar entrada durante media hora a Yeray. ¿Qué sucede con Mario Ortiz?