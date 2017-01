De la Barrera: «Si Cristóbal no se va contaré con él»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«Estoy encantado con la actitud de Cristóbal y si al final se queda será uno más de la plantilla». Así se expresaba Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural, sobre la situación del jugador malagueño al que el club ha indicado que puede buscarse nuevo destino en el mercado de invierno.

«Para mí Cristóbal es un jugador válido, un ejemplo para otros jugadores que. Su voluntad es buena, es competitivo y siempre quiere ganar. Lo que pasa es que no está contando con los minutos que él cree que se merece y el club por eso le ha hecho saber que si encuentra otro equipo que puede ofrecerle más no le pondría traba alguna», precisaba ayer el entrenador que considera que las palabras del jugador malagueño en las que aseguraba que le hubiera gustado otro trato por parte del entrenador y que con sólo 12 días de mercado por delante era difícil encajar en otro equipo cuando no sabía que podía estar en esta situación, «son fruto de que este «se ha construido una realidad diferente porque la situación que describe no e esa. Su situación la sabe el club que ha hablado con él y su agente. Nosotros entendemos lo que puede ser mejor para él pero teniendo en cuenta que para mí es un jugador válido».

De la Barrera se refirió a la situación del mercado, en este caso con los dimes y diretes en cuanto a altas y bajas. «A día de hoy no hay movimientos en la plantilla, ni salido ni entrado nadie. Estamos a 19 de enero (por ayer) y quiero que este mes pase lo más rápido posible para recuperar la normalidad. Este mercado de invierno sirve para que algunos mejoren pero también para que a otros nos afecte, en este caso a los que marchamos en lugares destacados el hecho de que se hable de ciertos jugadores y del interés de algunos clubes por la gran temporada que están realizando n nos ayuda. Un claro ejemplo es que en las últimas jornadas los primeros clasificados de los cuatro grupos han perdido algún partido».

Precisamente respecto al próximo envite liguero de la Cultural el domingo en el Reino de León frente al no, De la Barrera se mostró convencido de que si el equipo realiza su juego las opciones de triunfo serán altas. «Eso sí, el Izarra está ahí por méritos y no va a ser un adversario al que se le pueda superar con claridad. Para nosotros el partido del domingo es importante porque si logramos los tres puntos incluso el bagaje podría ser mayor respecto a los equipos que nos persiguen ya que hay un partido Pontevedra-Racing que puede hacer que nuestra renta respecto a alguno o los dos aumente».

También se refirió De la Barrera al reciente derbi frente a la Ponferradiana que acabó en tablas (0-0). «Hubiéramos preferido la victoria pero el encuentro me dejó buenas sensaciones ya que el equipo lo intentó y terminamos el partido con ocasiones para llevarnos los puntos».