El Bayern no encuentra consuelo

ignacio tylko | madrid

A medida que transcurren las horas, la indignación, la rabia y hasta la furia crecen en el Bayern de Múnich tras su polémica eliminación ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los bávaros rozaron la proeza, pero cayeron en la próroga víctimas del poderío de Cristiano Ronaldo y, a su juicio, de la actuación del colegiado húngaro Viktor Kassai.

Triste vuelta a casa, apeados de la gran competición ante un enemigo clásico y con su portero Manuel Neuer de baja para el resto de temporada por una fractura en su pie izquierdo. Además, han presentado una denuncia a la Uefa por lo que consideran una actuación «violenta y desproporcionada» de la policía española al cargar contra los hinchas alemanes presentes en el ‘gallinero’ del coliseo merengue.

Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, se quejó del arbitraje en la cena organizada por el club tras despedirse. «Nos han jodido, en el estricto sentido del término. Es la primera vez que estoy tan enfadado, ¿Qué hacen las federaciones? Siento rabia. ¡Nos han estafado! ¡Nos han estafado!», espetó, citado por la agencia deportiva alemana SID. Según otras fuentes, en ese mismo acto el futbolista Xabi Alonso, ex del Real Madrid, confesó a sus allegados que cuando se está al otro lado, todo es más difícil.

El técnico Carlo Ancelotti, muy poco dado a hablar de los árbitros y otro perfecto conocedor de la ‘casa blanca’, abrió ya la caja de las críticas en la sala de prensa de Chamartín . Respondió con ironía cuando le preguntaron si al final del partido había hablado con Kassai: «No. He ido a saludarle y le he dicho: good job [buen trabajo]», bromeó el entrenador del Bayern. «Merecimos más. Hubo decisiones que nos penalizaron. En cuartos de una Champions tienes que poner a un árbitro con más calidad; o eso o es el momento de poner los vídeos porque hay demasiados errores», añadió Ancelotti el cuestionarle si con el VAR el Bayern estaría en semifinales. «Con las hipótesis no se va lejos. Es importante no fallar, y el árbitro ha fallado claramente», zanjó.

Tres de sus jugadores —Lewandowski, Thiago y Vidal— trataron de acceder al vestuario del colegiado después del partido, aunque el árbitro no detalló el incidente en el acta.