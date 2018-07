Bélgica remonta ante Japón con un gol en el último segundo

jacobo castro | rostov

Bélgica venció a sus fantasmas y jugará los cuartos de final del Mundial ante Brasil. La selección de Roberto Martínez fue capaz de remontar un 2-0 tras un grandísimo inicio de los japoneses, que cayeron en el último minuto (3-2), aunque también pudieron llevarse en la recta final un encuentro absolutamente apasionante. Esta Bélgica no es igual que la de 2014 o 2016. Esta vez los inocentes no fueron los belgas, y lo demostraron en la última jugada.

Tras una gran parada de Courtois a una falta de Honda, Bélgica montó una contra mortal a 20 segundos del final del partido, que acabó definiendo Chadli. Una remontada histórica, un gol que acababa con casi cuatro años de decepciones y que demostró que esta Bélgica de Roberto Martínez es cada vez más aspirante a llevarse la corona mundial en Rusia, aunque el siguiente escollo no será facil. Espera Brasil.

De entrada, los equipos de Bélgica y Japón no se parecían en nada a la última imagen que se tenía de ellos. Roberto Martínez recuperó a todas las estrellas reservadas ante Inglaterra y se olvidó de los futbolistas que sacaron ese partido adelante, mientras que Akira Nishino volvió a apostar por su línea de ataque titular, con Kagawa, Inui y Osako y no quiso acordarse de los jugadores que protagonizaron el polémico encuentro ante Polonia. Insistió en la previa el seleccionador japonés en que no estaba orgulloso de lo que había hecho su equipo ante los polacos, y en los primeros minutos los nipones parecieron dispuestos a mejorar. Presión alta, posesión de balón y la intención de frenar de cualquier manera los cracks belgas. Hazard y De Bruyne descubrieron en pocos minutos que si querían conducir el balón más allá de cinco metros iban a tener que sacarse de encima a dos o tres japoneses por el camino.

Las intenciones de Japón duraron poco. A partir del minuto 20 los belgas comenzaron a imponer su ritmo y la defensa asiática sólo podía achicar agua: si se encerraba, la bombardeaban desde fuera del área; si intentaba salir, cada balón a Lukaku mano a mano con los centrales era una pesadilla. Pero fueron los nipones quienes golpearon primero. Hasta en dos ocasiones. Si bien la falta de experiencia tiró por la borda tan preciado botín.