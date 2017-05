El Bembibre dice adiós a su racha

ANTONIO SALMERÓN | BEMBIBRE

El Atlético Bembibre rompió su racha de victorias ante el Ávila (2-3) después de remontar por dos veces, teniendo al final que ceder ante el mejor juego de los visitantes.

Una vez que el Atlético Bembibre ya ha hecho los deberes, que no eran otros que mantener la categoría, el partido lógicamente se presentaba con la intención de aumentar esa racha de partidos consecutivos invictos para alcanzar una prima bien merecida por parte de los jugadores. Pese al empeño puesto por los jugadores rojiblancos para no salir derrotados, éstos no pudieron al final evitarlo ante un equipo que, sobre todo en la segunda parte, se mostró más superior. Tuvo que remontar dos veces un resultado adverso el equipo de Ministro, pero hasta ahí duró la ilusión y las ganas puestas por los canteranos. La victoria se decantaría finalmente para el equipo abulense en el tramo final del encuentro. Y fue después de otro nuevo error el que propició el gol de la victoria en un penalti cometido por Carlos y que supuso para el Ávila la victoria y la salvación de estar implicado en la zona de descenso.

El Atlético Bembibre recibió el reconocimiento de su afición al acabar el encuentro con una ovación bien merecida.