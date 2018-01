El Bemibre vence al Ejido y apunta maneras en la segunda vuelta

A. SALMERÓN | BEMBIBRE

El derbi provincial de la jornada, disputado en las instalaciones de El Barco, se quedó en casa al ganar el Atlético Bembibre por 2-1 al Club Deportivo Ejido en un campo muy encharcado donde se hacía difícil el control del esférico.

De todas formas el Bembibre fue quien tuvo más presencia en el área visitante, pero El Ejido nunca se rindió y en más de una ocasión puso en apuros la meta local defendida por Pablo. Antes del descanso, Aitor abriría la cuenta goleadora con un cabezazo al saque de una falta y Deivis, en la segunda parte, dejaba muy tocado al cuadro capitalino que sólo pudo reaccionar cuando faltaban 7 minutos para la conclusión. Fue un encuentro donde el Bembibre superó, no sin dificultad, al cuadro visitante más necesitado de puntos, puesto que las intenciones no son otras que estar lo más alto posible para intentar el ascenso. El Ejido, por su parte, en zonas más bajas buscaba sacar tajada de Bembibre pero no lo consiguió.