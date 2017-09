Benedito afirma que solo le faltan 6.000 firmas contra Bartomeu

Agustí Benedito, que lidera junto con Lluís Geli la moción de censura contra la directiva de Josep Maria Bartomeu, ha alcanzado las 10.715 firmas y espera llegar a los 16.570 apoyos el 2 de octubre, plazo que su equipo fija como fecha límite para forzar la votación, según ha explicado hoy.

Estos apoyos suponen más del 60% del total, unas cifras que Benedito ha valorado positivamente para conseguir más de 6.000 firmas en los próximos 11 días, hasta el 2 de octubre, que es la fecha que él considera que acaba el plazo. Para el Barça el plazo termina el 27 de septiembre.

"Tenemos que conseguir 6.000 firmas en un plazo de 11 días. Creo que seremos capaces de hacer que esta junta sea sometida a una votación y que los socios decidimos si tienen que quedarse o irse", ha afirmado en una rueda de prensa para actualizar las cifras de apoyos tras los primeros 15 días de recogida.

El principal caballo de batalla que dirimen Benedito y la junta directiva es la referente a la fecha tope de recogida. "Si ellos mantienen el día 27 de septiembre, nosotros no renunciaremos y el día 2 de octubre nos presentaremos con las firmas necesarias para que se pueda presentar este voto de censura", ha aseverado.

¿Un proceso judicial?

En este sentido, Benedito ha dejado entrever que si el club acepta ampliar la fecha límite hasta el día 2 de octubre, su equipo presentaría las firmas en las oficinas en el caso de que no se llegue a los 16.570.

"Desde el club, algunos me están insistiendo que deberíamos entregar las papeletas tanto si llegamos como si no llegamos. Si al final nos ponemos de acuerdo en que el día 2 es el último plazo, me comprometo a llevar las firmas tanto si las consigo como si no las consigo", ha remarcado.

No obstante, en caso de que no se llegue a un acuerdo con los dirigentes de la entidad, el promotor del voto de censura no ha descartado el inicio de un proceso judicial y, por ello, presentaría las firmas ante notario.

Con vistas a la próxima jornada de LaLiga Santander, en la que el Barcelona visita Girona, el equipo de Benedito prevé movilizar voluntarios para seguir captando firmas de los socios que acudan al Estadio de Montilivi.