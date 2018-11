Benito, un año más de verde

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Pablo Benito afrontará en 2019 su cuarta temporada con el maillot verde del Caja Rural. Lo hará en la formación sub-23 con la que espera mejorar su notable rendimiento de este año, aderezado con un triunfo y varios podios a la vez que demostraba su condición de todoterreno contribuyendo a los éxitos de la escuadra navarra.

Para el menor de los Benito su renovación por un año más con el Caja Rural conlleva la confianza que los rectores del equipo siguen teniendo en él. También su capacidad de crecimiento en el pelotón ciclista. El 2019 va a resultar para el leonés más que relevante ya que será el último como sub-23 y con ello sus resultados deberán pesar de manera notoria tanto para continuar en la estructura verde o para buscarse otros destinos.

Entre los retos de Pablo, que este año ha lucido su clase especialmente en el Trofeo Lehendakari (no pudo acabar el calendario debido a una anemia), figura la Copa de España que espera afrontar en un mayor número de escenarios y con ello optar a nuevos podios. El Trofeo Lehendakari también aparece en un libro de ruta que no obstante no empezará a delimitarse para Pablo hasta mediados de enero del próximo año cuando participe en la concentración de principio de temporada en Alicante junto al resto de compañeros del Caja Rural sub-23. Allí conocerá los objetivos que tienen para él los rectores de la escuadra navarra justo unas semanas antes de que levante el telón competitivo para el leonés ya en el mes de febrero. Un estreno a un año que espera sea muy ilusionante.