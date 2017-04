Benito, compás de espera

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Miguel Ángel Benito no estará al cien por cien para volver a brillar en el pelotón profesional hasta junio. Al menos eso espera el ciclista leonés del Caja Rural que tras la caída que sufría en Argentina el 31 de enero de este año ha visto como su tendón se erigía en su mayor enemigo y en el impedimento para poder afrontar el calendario que le había diseñado su director para su primer pico de forma de la temporada.

Después de varios tratamientos que en la mayoría de los casos no mejoraron su recuperación, Miguel Ángel está realizando el que parece que puede ser el definitivo y que hoy concluirá con la última infiltración en la zona afectada.

«Espero que todo salga bien y que por fin puede dejar atrás una situación que se ha convertido para mí en un quebradero de cabeza. En gran medida porque no he podido entrenar como esperaba y también por la incertidumbre de no saber como iba a responder la rodilla y tampoco conocer los plazos para volver a subirme a la bicicleta y hacer lo que más me gusta, disputar carreras dentro del pelotón».

Para el ciclista leonés del Caja Rural RGA el no poder entrenar con normalidad ha sido el principal problema. «La lesión no es grave pero es muy molesta. El tendón inflamado me ha impedido subirme a la bicicleta y entrenar con normalidad, que es lo que quería. Pero confío en que después de que acaben las sesiones de infiltración todo vuelva a la normalidad», precisa Benito que espera que en cinco o a lo sumo seis semanas pueda estar en perfectas condiciones para competir. «Espero que en junio pueda volver a disfrutar. Confío en que todo este calvario acabe». Sobre la opción de correr la Vuelta a España apunta. «Dependerá del equipo, de cómo me encuentre y también de como me vean ellos. Esta lesión ha sido un contratiempo pero espero que no afecte a mis opciones de poder correr en agosto la Vuelta».