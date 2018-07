Biel Ribas se marca un ‘Xavi Moro’ y deja tirada a la Deportiva

otero conde | ponferrada

Malestar en Ponferrada por la actitud del portero Biel Ribas, que estaba encaminado a convertirse en el guardameta del conjunto blanquiazul y en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla. En un mundo el actual en el que la palabra vale poco, al menos la de algunos, el balear ya se había comprometido con la Deportiva. Sólo le faltaba firmar, pero otros equipos se han metido por medio y se ha echado atrás incumpliendo su palabra. Esto recuerda al caso de Xavi Moro, famoso e infelizmente conocido en Ponferrada. El centrocampista había dado el «sí quiero» a la Deportiva hace unos años y de camino a El Bierzo recibió la llamada del CD Badajoz. Entonces, cual barco bergantín, viró hacia el suroeste y nunca llegó a El Toralín.

El posible destino de Ribas parece el CF Fuenlabrada.

Al margen del desplante y del problema que le causa a la Deportiva, quizá también le haya hecho un favor. Al menos es lo que se comenta en Cartagena, donde no se habla muy bien de él. Y es que antes de ayer se cumplió un año de un episodio calcado al que ahora ha llevado a cabo. El jugador había apalabrado su fichaje con el «efesé» y cuando le esperaban para firmar, apareció en Baleares con el máximo dirigente del Real Murcia y se comprometió con el equipo pimentonero, el gran rival histórico de los equipos de Cartagena (como la rivalidad Deportiva-Cultural).

En Murcia no le fueron muy bien las cosas. La plantilla llegó a acumular impagos de cuatro meses por parte del club y la prensa local publicó que había afirmado que no viajaría a jugar a Melilla en caso de no cobrar. El cuadro de la capital murciana cayó ante el Elche en la primera ronda del play off.

La SD Ponferradina ya busca a otro guardameta.