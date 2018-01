Billete a cuartos con sabor agridulce

ÓSCAR BELLOT | MADRID

La segunda unidad del Real Madrid volvió a pinchar en hueso, desaprovechando ante el Numancia (2-2) la nueva oportunidad que concedió Zidane a los meritorios de reivindicar minutos de calidad. No les sirvió para ello ni un duelo intrascendente por el 0-3 de la ida. Sometidos a continuo examen, pocos lo superaron en lo individual y fracasó el colectivo, que se dejó empatar, víctima nuevamente de los males que no termina de paliar el técnico galo.

Sólo sacó nota Lucas Vázquez, autor de los dos goles del cuadro que dirige Zidane en un Santiago Bernabéu que registró la entrada más pobre de la temporada, la consecuencia lógica de una eliminatoria finiquitada hace seis días en Los Pajaritos, el frío que hacía en la capital y el enfado de la parroquia blanca con una escuadra que no carbura. Aprobaron también la reválida Borja Mayoral, siempre comprometido y asistente del futbolista de Curtis en el segundo gol merengue; Marco Asensio y Ceballos, ágiles en la conducción, y Vallejo, que tiene hechuras de notable central si mantiene su progresión.

Y la suspendieron todos como bloque, incapaces de atar a un Numancia que, sin nada que perder, jugó sin complejos y que por primera vez se marchó sin hincar la rodilla del feudo blanco gracias al soberbio cabezazo de Guillermo, autor también del primer tanto visitante. Introdujo Jagoba Arrasate cuatro novedades en su once respecto al que cayó hace seis días en Los Pajaritos, siendo la entrada de Kovacic por Bale la única variante que propuso Zidane de inicio en un bloque plagado de jóvenes precisados de minutos para exhibir su talento. Fue Borja Mayoral el que dejó el primer detalle de calidad, con un caño que se comió Larrea, aunque a Marco Asensio le correspondió el primer disparo con malicia sobre la meta de Munir. El balear, al que le toca lidiar siempre con las enormes expectativas que despertó a inicios de temporada, vio cómo el tiro ajustado se marchaba fuera. Se desquitó articulando la jugada que desembocaría en el tanto de Lucas Vázquez. Y fue autor también del segundo gol de su equipo al culminar un contraataque conducido por Kovacic.

El gol del extremo de Curtis no apagó el ímpetu con que acometió el duelo el Numancia. La machada era prácticamente imposible, por lo que verse abajo también en la vuelta no alteró el guión del equipo de Arrasate. Higinio dispuso de una buena oportunidad para poner las tablas, aunque el murciano no supo precisar el remate. Lo que no logró hacer con su empuje en los 130 minutos de eliminatoria de que disfrutó, lo consiguió su relevo, Guillermo, en cinco, aprovechando el enésimo desajuste de la escuadra que dirige Zidane. Culminó el bilbaíno una contra de manual que lanzó Larrea y en la que intervino también Dani Nieto antes de que Marc Mateu metiese el pase de la muerte para que Guillermo pusiese la igualada.

Retiró Zidane a Carvajal para dar vuelo a Achraf a vuelta de vestuarios y el Real Madrid creció en torno a Ceballos, que centró su posición tras vagar durante la primera media hora recostado en la izquierda. Ganó así presencia el equipo local, que tras ver cómo a Nacho se le iba alto el remate tras una virguería del utrerano, recobró la ventaja con el tanto que selló el primer doblete de Lucas Vázquez como profesional. Pero otra vez Guillermo, con un soberbio cabezazo, dejó en nada el segundo tanto del gallego.