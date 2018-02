Biosca tranquiliza al Abanca Ademar

s. c. a. | león

Nacho Biosca ha dado este año un paso al frente para disputarle el puesto en igualdad de condiciones al meta balcánico Vladimir Cupara, que dejará el Abanca Ademar a final de temporada tras firmar un nuevo contrato con el poderoso Kielce. El portero catalán ha despejado este curso todas las dudas y disfruta de uno de sus mejores momentos desde que aterrizó en León, como demostró el sábado en la siempre complicada pista del Cuenca.

Hizo once paradas de 23 lanzamientos, lo que supone prácticamente un cincuenta por ciento de efectividad, aunque no pudo terminar el partido por culpa de una lesión que, en principio, no reviste gravedad. Confía en que «sólo sea un susto» y espera estar cuanto antes sobre el parqué. «Fue una pena porque las cosas estaban saliendo bien, pero afortunadamente no parece ser grave porque las sensaciones son buenas y puede que todo se quede en un esguince de tobillo —derecho—», aclaró a Efe.

La acción fortuita se produjo en un contragolpe del brasileño Dutra, que pisó la articulación de Biosca. Tras ese lance, tuvo que abandonar la pista nada más arrancar la segunda parte. Cupara jugó el resto del compromiso y también arrojó buenos números para asaltar El Sargal, donde no había ganado nadie hasta la visita de los de Guijosa.

Para Biosca el triunfo conseguido en uno de los pabellones más complicados de la Asobal (21-24) se basó fundamentalmente en una buena defensa y portería, «porque —matizó— era algo claro a priori que frente a un rival con un juego tan directo, con grandes lanzadores como Ponciano, Dutra o Vanstein, todo pasaba por reducir al máximo el número de goles».

Un triunfo que ha permitido a los leoneses encaramarse a la segunda posición de la Liga, en solitario, antes de disputar próximamente dos encuentros muy exigentes, en la cancha del Barcelona, líder invicto, y en la ida de los octavos de final de la Champions contra el favorito Montpellier. «Son dos partidos muy complicados, pero apasionantes y donde hay mucho, muchísimo que ganar y poco que perder, sin que eso suponga renunciar a nada, porque en un gran día ya hemos demostrado ser capaces de tutear al Barcelona incluso en su feudo», concluyó.