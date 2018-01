Blake Griffin cambia los Clippers por los Pistons

A falta de poco más de una semana para el fin del mercado de fichajes de la NBA, llega el bombazo del año. Los Clippers traspasan a su jugador franquicia, Blake Griffin, a los Pistons a cambio del alero Tobias Harris, el escolta Avery Bradley, el pívot serbio Boban Marjanovic y dos rondas del Draft. El ala-pívot Brice Johnson y el pívot Willie Reed,también entran en el acuerdo y pondrán rumbo a Detroit junto a su compañero.

Ninguno de los dos equipos ha hecho oficial el traspaso. Sin embargo, varios medios de comunicación estadounidenses como ESPN han confirmado que el trato está cerrado y que sólo falta la aprobación de la NBA.

Pistons great Chauncey Billups is pleased with Detroit's new star. pic.twitter.com/59zYI4OkrO