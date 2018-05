Blanca Fernández, estreno de oro

Blanca Fernández no ha podido tener un mejor debut en los 3.000 metros obstáculos. Triunfo en el Autonómico, mínima para el Nacional y unas sensaciones óptimas para la pupila de José Enrique Villacorta que en las pistas del Río Esgueva de Valladolid lograba firmar un estreno en esta disciplina más que notorio.

En su puesta de largo en los obstáculos y a pesar del respeto que para Blanca le reportaba esta circunstancia, los resultados para ella no pudieron ser mejores. Bien es cierto que enfrente la atleta del FC Barcelona no tenía a rivales de primera fila nacional, pero para ella el tener que afrontar los saltos y en especial la ría suponían una reválida que saldaba con excelentes sensaciones, las que van a reforzar su decisión de centrarse en esta modalidad en un año en el que su principal reto es el Campeonato de Europa que se disputará en agosto en Berlín.

La carrera de Blanca en Valladolid fue la de una atleta que tuvo que hacer frente en solitario a los 3.000 metros. Su superioridad quedaba patente desde la misma salida respecto a la burgalesa Jimena Andrade a la que en la meta superaba por 55 segundos. Y eso la llevó a no tener más referencias que su ritmo de paso, vuelta a vuelta, para alcanzar su primera marca en los obstáculos en 10:41.46 y con ello el triunfo en el Campeonato de Castilla y León, un entorchado que estrena además con la mínima para participar en el Nacional.

«Las sensaciones no han podido ser mejores. Tenía mucho respeto a este estreno porque hasta ahora no había corrido los obstáculos. Y al final las cosas me han salido bien. Pero este es sólo el primer paso que debo refrendar en las próximas carreras», precisaba Blanca que tendrá el próximo 2 de junio en Los Corrales de Buelna a una nueva entrega competitiva en la que coincidirá en fechas y ciudad con su compañero de entrenamientos Roberto Aláiz que el sábado regresaba a la alta competición tras 27 meses de lesiones y recuperaciones en el tendón de Aquiles.

En el Autonómico de obstáculos en Valladolid también brillaron otros leoneses. Así, en el 1.500 metros obstáculos cadete masculino Jonás Redondo (New Runners) se llevaba el triunfo con una gran marca de 4:38.29 logrando la sexta plaza Hugo Fartakh (New Runners) y la undécima Daniel Vivas (New Runners) mientras que sus compañeros de club, Pablo Prieto y Rodrigo Ferrero, abandonaban. En el 1.500 obstáculos cadete femenino Raquel Lozano (New Runners) cruzaba la línea de meta en la novena posición.

En la prueba ‘grande’ de 3.000 obstáculos masculino Adrián Eronímides Núñez (Atletismo Numantino) finalizaba cuarto, mientras que en los 2.000 masculino Carlos Mario Alarcón (New Runners) era sexto y en féminas Nina Prieto (New Runners) se colgaba la medalla de bronce.

En los 3.000 obstáculos júnior femenino Elea Serrano (Universidad de León Sprint) lograba la tercera posición mientras que en el 1.000 infantil Ángel Martínez (New Runners) era cuarto, Jonathan Casado de la Fuente (CD 303 Atletismo) séptimo y Arturo de Chana (décimo).