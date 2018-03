Boicot al luchador Ángel Carrizo

Vicente Martín, el candidato a presidente que parece haber asumido la portavocía de la Federación Territorial de Lucha afirma en relación con la no inscripción del luchador Ángel Carrizo, que todo pudo deberse a que «se estrenaba una aplicación informática». Martín afirma que la inscripción de Ángel Carrizo se tramitó, «la federación lo inscribió, pagó su inscripción, su viaje y su alojamiento».

Ángel Carrizo, por su parte, desmiente tales afirmaciones y afirma que ya se ha puesto en contacto con la Federación Nacional de Lucha, donde le han corroborado que la inscripción no se tramitó. En su lugar se inscribió a otro luchador de Burgos: Luis Enrique Temiño González (como se recoge en la imagen de esta información que lo prueba), quien no se presentó a competir.

El luchador leonés afirma tener en su poder el listado que la delegación de Burgos remitió a León en dos ocasiones donde el sí estaba y el certificado de la organización del campeonato de Gijón donde se indica expresamente que su Federación de referencia, (la de Lucha de Castilla y León) no tramitó su inscripción. En cuanto a los gastos del viaje Carrizo manifiesta que nadie le ha pagado nada. «Que lo demuestren con datos y documentos. Yo sí puedo demostrar lo que digo. No me inscribieron y nadie me pagó nada. Todavía me deben los gastos del campeonato del año 2017 en Cáceres», afirma el luchador Ángel Carrizo.

Lo cierto es que el luchador leonés se quedó sin poder defender su título de campeón de España.

Un comunicado de la Federación Territorial de Castilla y León de Lucha, por su parte, manifiesta: «Lamentamos lo sucedido y desde luego, aunque el primer perjudicado es el luchador, la Federación Territorial de Castilla y León de Lucha es también perjudicada pues era una clara opción de medalla. A fecha de hoy no tenemos una explicación de lo sucedido, pero hemos instado a la Federación Nacional para que investigue las causas que llevaron al error en la inscripción de Ángel Carrizo en los campeonatos nacionales. La Federación Territorial de Castilla y León de Lucha inscribió a siete luchadores, entre los que se encontraba Ángel Carrizo. La Federación Nacional emitió una factura por siete luchadores y fue abonada por esta Territorial; así como procedió a la reserva y abono del hotel para pernocta del luchador. El responsable federativo en este campeonato era precisamente José Luis Sáez, miembro de la Asociación Burgalesa, y club por el que compite Ángel Carrizo, y tampoco sabe en estos momentos que sucedió exactamente. Desde esta federación siempre se ha apoyado a Ángel Carrizo para que acudiera a distintos campeonatos internacionales, incluso en aquellos que esta Territorial no tenía competencia. Tan pronto se tenga noticia del esclarecimiento de los hechos se informará oportunamente».