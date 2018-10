Bolo dará más tiempo a Grande

Jon Pérez Bolo no arriesgará con David Grande y mucho menos después de que el miércoles sufriera un golpe en el entrenamiento que le hizo sangrar por su maltrecha nariz. A día de hoy, con la cantidad de efectivos que tiene a su disposición y la espectacular marcha del equipo, no parece necesario tomar riesgos: «Volverá cuando estemos seguros al 100% de que no tiene riesgo de volver a romperse la nariz y lo hará con protección». Y siguiendo con delanteros y enlazado con la ausencia de Grande, también se refirió al hecho de que el capitán Yuri lo haya jugado todo por ahora: «Es un jugador importante y que esté jugando todo puede acarrear cansancio y que baje el nivel. Hemos tenido mala suerte con Bolaños y David y estamos dándole vueltas a la cabeza a ver cómo darle descanso, pero este fin de semana no es el momento. Va a estar en el once».

Un triunfo ante el Rápido de Bouzas haría que Bolo y el actual plantel blanquiazul firman los mejores números de la Deportiva en sus 21 temporadas en la categoría de bronce tras siete jornadas.

En el conjunto olívico Xurxo Otero recupera a Santos y a Kiko, que se perdieron el choque ante el Fuenlabrada por sanción. Éstas podrían ser las novedades en un once inicial que se parecerá mucho al que empató el pasado sábado ante la escuadra madrileña.

Por otro lado, se confirmó el horario del partido de la octava jornada entre Pontevedra y Deportiva. Será el domingo 14 de octubre a las 17.00 horas en Pasarón. El de la jornada 9 ya está establecido desde julio, cuando se aprobó el plan competicional, incluso antes de que se hiciese el calendario.

Deportiva y Las Palmas Atlético jugarán el domingo 21 a las 11.00 horas en El Toralín.