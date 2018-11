Bolo ya tiene otra pieza más

otero conde | ponferrada

Jon Pérez Bolo ya tiene a un efectivo más a disposición para afrontar los próximos encuentros. Y si no fuese por la sanción de Yuri, el técnico tendría a todos los efectivos que componen la plantilla para este domingo. Después de casi nueve meses y medio, Yacouba Diori reaparecía el pasado miércoles en el partido amistoso de Calabagueiros ante el Centro de Deportes Barco. El nigerino jugó la primera parte y se mostró como uno más, sin molestias ni secuelas de la lesión que le ha mantenido fuera de combate durante tanto tiempo.

Yac se lesionó en los últimos minutos del partido del pasado 28 de enero ante el Rayo Majadahonda. En su puesto entró Matthieu, que así debutaba. En las pruebas posteriores sólo se vio un quiste en la rodilla y el futbolista siguió entrenando. Pero las molestias no remitían y no podía reaparecer. Pruebas posteriores determinaron la rotura del cruzado y tuvo que pasar por el quirófano. El africano, que debutó en Copa RFEF con Munitis y en Liga con Álvarez Tomé, tratará de hacerse ahora un hueco en el equipo blanquiazul: «Ahora, a trabajar mucho y tratar de recuperar el tiempo perdido. Estoy totalmente recuperado, tengo el alta médica y estoy a disposición del míster para ayudar a los compañeros. Es complicado ahora entrar porque el equipo está muy bien, pero voy a trabajar para ganarme una oportunidad. Llevo dos meses entrenando con el equipo y me encuentro bien. Mentalmente, igual de bien. Antes tenía miedo, pero ahora ya lo he superado. El fútbol es una rueda y a veces te toca y en ese momento hay que estar bien y preparado».

Volviendo al amistoso de Valdeorras, el entrenador señaló a su conclusión que pruebas como ésa se seguirán realizando a lo largo de la temporada.

Sólo ganó en la jornada 1

Unionistas CF sólo ha ganado dos partidos en lo que va de Liga, pero por ahora se mantiene fuera de los puestos de peligro, aunque cerca. La que obtuvo a domicilio se produjo hace un mes en Navalcarnero, pero la que sumó en Las Pistas tuvo lugar en la primera jornada de Liga, el mismo día que la Ponferradina derrotaba al Burgos CF. Fue por 1-0 ante el Pontevedra.