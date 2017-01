Bolt pierde un oro olímpico por el dopaje de Carter

El atleta jamaicano Nesta Carter ha sido descalificado por dopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y sus resultados en las pruebas en que compitió anulados, lo que supone que su compañero en el relevo 4x100 Usain Bolt pierde unas de sus nueve medallas de oro olímpicas.

La rusa Tatiana Lebedeba también ha sido desposeída de su medalla de plata en triple salto que consiguió en los mismos Juegos. La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) se produce tras el reanálisis de las muestras tomadas a los atletas en los Juegos de Pekín. Para garantizar una competición en igualdad de condiciones en los Juegos de Río 2016, el COI adoptó medidas de prevención, entre ellas controles previos y el reanálisis de las muestras almacenadas de Pekín 2008 y Londres 2012, siguiendo un proceso abierto en agosto del 2015.

Carter, de 31 años, compitió tanto en la primera ronda como en la final olímpica de relevos 4x100, en la que Jamaica, con nuevo récord mundial (37.10), obtuvo la medalla de oro con el cuarteto formado, además, por Michael Frater, Usain Bolt y Asafa Powell.

La muestra de Carter arrojó restos de la sustancia prohibida methylhexaneamina, por lo que la Comisión Disciplinaria del COI, formada por Denis Oswald (presidente), Gunilla Lindberg yUgur Erdener, ha decretado la descalificación del velocista y le requiere para que devuelva la medalla, la insignia y el diploma. Además, el equipo jamaicano del que formó parte también ha sido descalificado y todos sus miembros tendrán que devolver la medalla, el pin y el diploma. El COI responsabiliza a la Asociación Olímpica Jamaicana de que se cumplan "lo más pronto posible" estas requisitorias.

Bolt completó el 19 de agosto pasado en el estadio Olímpico de Río el triple-triple de la velocidad 100-200-4x100 y con nueve medalla de oro en total había alcanzado a dos mitos de la historia del atletismo como el finlandés Paavo Nurmi y el estadounidense Carl Lewis. El atleta con más oros es el estadounidense Ray Ewry, con 10, aunque esa cifra incluye los dos que consiguió en los denominados Juegos Intercalados de Atenas 1906. Todos fueron en pruebas individuales.

BOLT YA LO INTUÍA

Usain Bolt, la superestrella del atletismo en la última década, era consciente en los últimos meses de que su cuenta de medallas iba a reducirse probablemente por el 'caso Carter'.

"No cambiará nada mi legado. Por supuesto, me decepcionará perder esa medalla, pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? No tengo ningún control sobre eso", declaró Bolt en la última noche de los Juegos Olímpicos de Rio, en agosto, tras una nueva exhibición.

"Estamos en el buen camino contra el dopaje en el atletismo. Confío en la Agencia Mundial Antidopaje y en la Federación Internacional de Atletismo, hacen un buen trabajo", añadió.