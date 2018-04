Boxeo de barrio para la Blume

sergio c. anuncibay | león

Vicente Barrul, ‘Vicentín’, sacude los prejuicios que acompañan al boxeo en su gimnasio del barrio de la Inmaculada. Allí, decenas de niños, esquivan cada día los peligros de la calle mientras practican un deporte que quiere desprenderse de la mala sombra que lo persigue.

La agresividad queda en la puerta de ese pequeño rincón del Centro Cívico Ventas Oeste, donde cerca de setenta chavales sueñan con emular a Ray Sugar, Rocky Marciano, Mayweather o Pacquiao. Los más pequeños apenas tienen cuatro años. «Aquí trabajamos la disciplina, el respeto y la humildad, que son valores asociados al deporte», explica Vicente, fundador del Club Fuerte y Constante, un semillero del que podría brotar algún que otro púgil profesional.

De momento, cuatro de sus alumnos, dos de doce años y otros dos de catorce, han entrado en un programa pionero de la Federación para crear una escuela de élite con los mejores boxeadores jóvenes del país. José Ramón Jiménez Jiménez, y su hermano Júnior, Fran García Jiménez y Rafael Martín Mateos están en la órbita del equipo nacional. Forman parte de ese grupo de elegidos, los SchoolBoys.

«Estuvieron concentrados durante una semana en la Residencia Blume de Madrid, donde trabajaron muy duro, unas tres horas diarias», describe Vicente, convencido de que no tardarán mucho en llamar a otro de sus discípulos. La experiencia se repetirá cada 45 días y el objetivo es preparar a estos chavales para que alguno represente a España en los Juegos de 2024.

«Tenemos a niños de bastante nivel y nuestra manera de entrenar es muy parecida a la de los técnicos de la Federación», aclara. Cree que esa labor con los más pequeños permitirá «normalizar» una disciplina que huye de la violencia.

«Aquí han venido niños impulsivos, que saltaban a la primera, y ahora son bastante disciplinados y no quieren salir del gimnasio», revela. Todos deben cumplir unas normas de comportamiento. Quien se las salta deja de entrenar. «Adquieren seguridad en ellos mismos y mejora su capacidad de sacrificio», subraya.

Tampoco pueden dejar de lado los deberes. De hecho, los padres de los cuatro boxeadores leoneses que ya han sido seleccionados por Rafa Lozano se han comprometido a que sus hijos cumplirán en el colegio. Y ellos, a respetar a los compañeros.

Desde hace poco existe un nuevo reglamento para los menores de edad. Antes sólo podían subirse al ring a partir de los quince años. Ahora está permitido que compitan desde los once. No obstante, los contactos sólo pueden ser rectos si los boxeadores tienen once o doce años. En ese caso, van protegidos con casco, peto y bucal. A los de trece y catorce si se les permiten los golpes curvos y no llevan peto. Pegar fuerte está prohibido.

En Inglaterra, Francia o Alemania, cuna de grandes boxeadores europeos, son más permisivos y eso hace que sus púgiles brillen en los campeonatos internacionales. Al menos así lo cree el propio Rafa Lozano, que ha impulsado el centro de alto rendimiento para romper esa barrera. Tiene a su hijo dentro del programa, al igual que Vicente, padre de Antonio, internacional sub 22 y cinco veces campeón de España.

Los dos insisten en que el boxeo en edad amateur no es más peligroso que otro tipo de deportes, aunque hay que ser prudente. «Cuando trabajas con niños, los entrenamientos hay que hacerlos a través de juegos, para que se diviertan», apunta Vicente Barrul, que lleva tatuado en su pecho, sobre el corazón, la frase Fuerte y Constante que hace cinco años dio nombre a su club.

Reconoce que el boxeo es un deporte «duro», sobre todo a «nivel profesional». Exige mucha dedicación y esfuerzo. No todos los chavales están preparados para aguantar las rutinas de la selección. «En mi gimnasio entrenamos bastante fuerte y muchos de los chicos llevan conmigo desde el principio. Por eso no se sorprenden cuando llegan a Madrid y tienen que trabajar tantas horas», matiza.

En la Blume el día arranca muy temprano, con el alba. Desayunan poco después de las siete de la mañana y lo primero que hacen es ponerse a estudiar. Durante dos horas largas permanecen en silencio, tutelados por un profesor particular que no les quita ojo. Cuando terminan, antes de comer, hacen trabajo físico. A las cinco empieza el entrenamiento técnico, hasta las seis y media de la tarde. Cenan a las ocho y a las diez ya están en la cama. Sin teléfono. Entregan los terminales justo después de hablar con la familia. Así durante una semana. Cada 45 días. Junto a otros deportistas becados que viven en la Blume. Todos comparten el mismo objetivo. Sueñan con acudir a unos Juegos Olímpicos. También los más pequeños. El horizonte es 2024. Siete años por delante para preparar al futuro campeón. Hay una buena materia prima.

Menos tiempo tendrá Antonio Barrul, que también salió del gimnasio del barrio de la Inmaculada. Ya ha cumplido 18 y es uno de los boxeadores con más proyección del país. Ha logrado cinco títulos de campeón de España y forma parte de la selección nacional sub 22. Quiere estar en Tokio 2020. «Ojalá pueda participar. Nuestra mente y nuestro corazón están puestos en los Juegos», declara Antonio, que no volverá a subirse al ring hasta el mes de julio. Arrastra una lesión en la mano que le tendrá varios meses fuera del cuadrilátero. Su fisioterapeuta, Roberto Simón, le «ayuda mucho». Y además de una manera desinteresada. Como el Ayuntamiento, que les cede las instalaciones del Centro Cívico Ventas Oeste para que continúen con esa labor social que hacen en el barrio. Cada día. De lunes a viernes. Hasta muy tarde, cuando se apagan las luces del gimnasio y Vicente coge su furgoneta de ocho plazas. «Es ya como la ruta del autobús. Acabamos y voy dejando a los niños en su casa».