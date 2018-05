El Bricpol de Santiago Bango traspasa fronteras

sergio c. anuncibay | león

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen desde hace ocho años una herramienta «sencilla y eficaz» que les permite actuar de forma proporcionada ante cualquier tipo de conflicto. El policía leonés Santiago Bango ideó en 2010 una nueva disciplina deportiva, el Bricpol, basada en la competición y que pone en práctica situaciones reales a las que deben enfrentarse los agentes.

Surgió después de «cuatro años de experimentación» y otros diez de duro entrenamiento con Jesús Eguía, toda una eminencia en el sector de la defensa personal. Santiago Bango era un experto en el mundo de las artes marciales, pero se dio cuenta pronto que todos sus conocimientos en esa rama no podía aprovecharlos en su trabajo. Practicaba desde los 14 años Kickboxing. Fue campeón de España, ganó tres europeos y otros tres mundiales, hasta el 22 de julio del 2000, cuando protagonizó su última pelea como profesional. No obstante, todo lo que había aprendido durante tantos años junto a su maestro le servía de poco cuando tenía que abordar a una persona armada. «El kickboxing es tremendamente eficaz pero no sería proporcional ya que puede causar daños importantes al presunto delincuente», aclara Bango, quien tras constatarlo empezó a «buscar un tipo de defensa personal idónea» para garantizar tanto la seguridad de los agentes como la de los detenidos.

Diseñó entonces una competición a siete asaltos, resumidos en «atacar y defender arma blanca, atacar y defender bastón policial y atacar con cuchillo contra bastón». En el último, practican el tiro. Los contendientes utilizan pistolas de airsoft y se clavan en el pecho un globo con un alfiler donde sitúan la diana. Después adaptó los torneos al ámbito civil.

La técnica, pionera, mejora notablemente las condiciones físicas y técnicas de los policías que la conocen. Tiene además un componente psicológico importante porque permite «controlar el miedo», explica Santiago Bango, quien asegura que el Bricpol mejora la respuesta de los agentes ante situaciones de «mucho estrés». Los prepara para resolver problemas sin dañar la integridad de las personas a las que van a reducir.

De momento su aprendizaje no es obligatorio y, aunque han organizado muchos seminarios, son los propios miembros de los cuerpos de seguridad los que se forman a título personal. En España el Bricpol ya está muy extendido como deporte —este año organizan el octavo Nacional— y ya han dado el salto a Portugal, donde celebran campeonatos ibéricos. Ahora llegarán a Suiza, después de que se haya firmado un convenio con la federación del país helvético para exportar esta disciplina.

En septiembre acudirán a Algeciras, que acoge los Juegos Europeos de Bomberos y Policías. Y el objetivo es ir a los Juegos Mundiales, que tendrán lugar en China un año más tarde.

Allí estará el equipo del Gimnasio Victoria, dirigido por Santiago Bango, creador de una disciplina que ha traspasado las fronteras para consolidarse como un deporte que beneficia al ciudadano.