El británico Crutchlow (Honda) sorprende a todos en Jerez

El británico Cal Crutchlow (Honda), que permitió el acceso al liderato del Mundial de MotoGP del italiano Andrea Dovizioso (Ducati) al caerse en el último Gran Premio de Estados Unidos, ha logrado este mediodía cuarta 'pole position' en la máxima categoría en el Gran Premio de España, que se celebra en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Crutchlow, piloto privado pero oficial de Honda, ha logrado, además, un nuevo récord del trazado andaluz (1.37.652), mejorando el crono de Jorge Lorenzo (Yamaha) del 2015 (1.37.953).

Junto a Crutchlow estarán, en primera fila, Dani Pedrosa (Honda), uno de los grandes favoritos a la victoria mañana (14.00 horas, Movistar MotoGP TV), pese a estar aún renqueante de la operación en su mano derecha que le realizó el doctor Xavier Mir hace casi 15 días, y el francés Johann Zarco, que ha vuelto a ser la Yamaha más veloz, pues tanto el veterano italiano Valentino Rossi (10º) como Maverick Viñales (11º) han tenido un mal resultado.

Segunda fila totalmente española

El gran favorito para lograr la 'pole' después de haber dominado los entrenamientos del viernes y sábado (eso sí, suriendo otras dos caídas, tres en el total del fin de semana) era Marc Márquez (Honda), que saldrá en el centro de la segunda fila, siendo el 'jamón' de un bocadillo integrado a su izquierda por un recuperado Jorge Lorenzo (Ducati) y a su derecha por Àlex Rins (Suzuki).

Si sufre la Yamaha, la Ducati del actual subcampeón del mundo, el italiano Andrea Dovizioso, tampoco lo pasa bien, pues por más que lo ha intentado, ha acabado en octava posición y, por tanto, mañana arrancará desde el centro de la tercera fila: "Una posición que no me gusta nada porque aquí, en Jerez, si no sales desde las dos primeras filas tomas unos riesgos en la primera curva, cerradísima, muy grande así como en las primeras tres vueltas, cuando se te pueden escapar los candidatos al podio".



En ese sentido, Crutchlow reconoció estar "muy contento, mucho, porque Honda nos ha dado este año una moto muy, muy, buena y nosotros estamos sabiendo sacarle tanto partido como el equipo oficial", añadiendo que "en efecto, aquí es muy bueno salir delante". Pedrosa también comparte esa opinión y espera que, con algo de calmantes, "poder aguantar toda la carrera". Márquez se mostró desencantado con no haber logrado "al menos" uno de los tres puestos de la primera fila "pero tengo buen ritmo y no me preocupa".

La igualdad en el Mundial de MotoGP es tremenda. No solo los dos primeros de la clasificación general, 'Dovi' y Márquez, están separados por un punto tras tres grandes premios, sino que en cuatro carreras han habido cuatro pilotos distintos que han logrado la 'pole' y liderado la parrilla de salida: Johan Zarco (Francia, Yamaha, Catar), Jack Miller (Australia, Ducati, Argentina), Marc Márquez (España, Honda, EEUU) y Cal Crutchlow (GB, Honda, España).