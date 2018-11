Bronca en Ejea de los Caballeros al responder en catalán el entrenador del Lleida

Movido el resultado en el campo (4-4) y también en la sala de prensa tras el partido que el equipo aragonés y el Lleida empataron el sábado pasado en Ejea de los Caballeros. Una periodista local recriminó al técnico del conjunto leridano, Gerard Albadalejo, que respondiera en catalán a una pregunta de un enviado especial de Catalunya Ràdio. Por ello y en señal de protesta, advirtió la periodista local, no iba a formularle ningún tipo de cuestión.

Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida. contestó: "No es un problema de catalanes y españoles. Si usted me pregunta en castellano contestaré en castellano, si usted me pregunta en catalán contestaré en catalán".

"Si me hacen una pregunta en castellano la voy a responder, y si me la hacen en inglés, también, si soy capaz de expresarme. No es un problema de catalanes y españoles", defendió el entrenador ante las protestas de la informadora local y la intervención de una responsable de comunicación del Lleida.