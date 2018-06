Bronce europeo con sello leonés

Más fotos Los integrantes de la selección española en el podio continental. DL -

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

España sumó su tercer podio consecutivo en el Campeonato de Europa de salmónidos. Y lo hizo con dos leoneses como protagonistas: Rubén Santos Becerro y Luis Alfonso González. En un escenario como la República Checa los dos pescadores junto a sus compañeros, el valenciano Daniel Martín Barrachina, el asturiano Andrés Torres y el cántabro Andrés Santamaría, lucharon desde la primera jornada por el peldaño más alto de la clasificación. Francia y los anfitriones checos fueron sus enemigos para configurar el cuadro de honor.

Los tres libraron una batalla notable en la que hasta las dos mangas finales de lago no quedaban definidos los puestos. Rubén y Luis Alfonso fueron tremendamente efectivos a pesar de que el escenario no era el más proclive. Las altas temperaturas y las condiciones adversas de los escenarios donde los dos leoneses y sus compañeros tenían que dirimir la competición no jugaron a su favor. Pero a pesar de ello la calidad de los cinco integrantes de la selección les permitía mantener a España con todas las opciones para colgarse el oro e incluso a nivel individual tener también notables esperanzas de alcanzar una de las tres medallas en juego.

Parecía que la batalla por el campeonato era cosa de dos: España y Francia. Pero al final entre ellos se situaban los pescadores checos que, perfectamente conocedores del escenario, sacaron partido a esa situación para aprovechar que en la última manga la suerte no le fue favorable a Rubén, Luis Alfonso y sus tres compañeros de equipo, situándose en la segunda posición dejando a los españoles en la tercera. Una trucha en cada una de las dos mangas finales de lago pudo otorgarles la plata e incluso con alguna pieza más el oro hubiera estado en su mano mejorando el oro de hace dos años y la plata del pasado.

Los 143 puestos finales los llevaron a la tercera posición por detrás de la campeona Francia que contabilizó 119 y la República Checa que sumaba 132.

A nivel individual el mejor de la selección española en la general era el leonés Luis Alfonso González que con 17 puestos ocupaba la quinta posición (durante buena parte del campeonato transitó en la segunda), mientras que Daniel Martín Barrachina acababa sexto (21), Andrés Santamaría el 21 (32), el bañezano Rubén Santos Becerro el 27 (35 puestos) y Andrés Torres el 30 (38 puestos) en una nómina de 88 pescadores que buscaron la gloria en el europeo de salmónidos mosca.