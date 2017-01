En busca de un medio creativo

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La derrota ante el Somozas ha pillado con el paso cambiado a la Deportiva. Está claro que nadie pensaba en perder ese partido y sí en que sirviese para recortar diferencias con la cuarta plaza y en que un triunfo empezase a crear una hola positiva en torno al equipo. Pero éste sigue sin funcionar y aunque aún queda mucho, no da sensaciones de que pueda estar donde se espera y muchos ya son incluso pesimistas en relación a que se vaya a entrar al final de la Liga entre los cuatro primeros.

Muchas han sido las críticas para el entrenador, que fue abucheado al final del último choque. Se ha criticado mucho la disposición táctica de tres centrales y dos carrileros que usó durante buena parte del primer período. Pero también a los jugadores, sobre todo los que piensan que ya se cambió de entrenador una vez y ni antes ni ahora el equipo acaba de arrancar. «Sería fácil buscar culpables. Todos debemos mejorar y somos capaces de hacerlo para cumplir el objetivo. La segunda parte me hace replantearme los esquemas. Hoy nos hemos atascado. En casa nos ha funcionado mejor el dibujo de la segunda parte de hoy y del partido ante el Izarra. No creo que hayamos tirado 70 minutos, pero sí estamos en el partido con poca confianza. Quisimos inicial el ataque por donde sacábamos el balón. Debíamos haber tenido más paciencia. Nos falta ésta en casa y casi nos estamos encontrando mejor fuera. La segunda parte fue más aceptable. Nuestra intención es jugar lejos de nuestra portería». Eso decía Munitis en relación a esos asuntos al acabar el duelo ante el Somozas».

Lo que está claro es que el equipo no crea juego. Andy y Cidoncha no están al nivel esperado, Jonathan Ruiz no juega y Chavero es el único que parece tener un poco de lucidez. La necesidad de un centrocampista creador de juego es total, sino dos. Y lo/s necesita para ya. Preguntado por ello, Munitis no se quiso mojar para no señalar a sus futbolistas: «No voy a señalar a mis jugadores cuando el máximo responsable soy yo».

Se está poniendo mucho el foco de las culpas sobre los delanteros y la falta de goles, pero si no hay quién lleve le balón arriba...

A la espera

Queda algo más de una semana para que se cierre el mercado de fichajes y a día de hoy el jugador que parece más próximo a llegar es uno de los descartes del Real Murcia; Germán Sáenz de Miera. El extremo o mediapunta no fue convocado para el partido que el conjunto grana disputó en Lorca, en el que debutó Rayco.

Germán es un extremo que puede actuar en las dos bandas o de mediapunta. Ha militado en Tenerife y su filial, en el segundo equipo de la UD Las Palmas, Denia, Guijuelo y en la escuadra pimentonera, en la que lleva desde hace temporada y media. Ha jugado 12 partidos oficiales con el Real Murcia en esta campaña y ha marcado dos goles. Lleva temporada y media en el cuadro de Nueva Condomina y está en la rampa de salida de este conjunto. Tiene 26 años.

Días atrás la atención estaba puesta en fichar un defensa. Pero semana a semana parece claro que se necesitan más cosas.