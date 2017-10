En busca de los puntos que volaron de casa

álex Estébanez | Ponferrada

Después de los dos tropiezos consecutivos en El Toralín ante el Valladolid B y el Fabril, sumados a la derrota en Coruxo de hace tres semanas, la Deportiva afronta hoy su salida a Talavera de la Reina (Virgen del Prado, 18.00 horas) con las urgencias propias de un equipo llamado a estar con los mejores y que navega por las inciertas aguas de la promoción de descenso.

El equipo berciano no quiere repetir su actuación de la pasada temporada, cuando, amparados en la longitud de la competición, se dejaron escapar puntos importantes en la parte inicial de la Liga que luego no se consiguieron recuperar. En esta ocasión, los pupilos de Carlos Terrazas quieren comenzar cuanto antes una remontada que ya es de ocho puntos para alcanzar la cuarta plaza y de diez para llegar al liderato.

Así las cosas, la Ponferradina intentará saltar hoy al campo dejando atrás no sólo su racha de resultados (tres partidos sin ganar y sólo una victoria en la competición liguera), sino también los 294 días transcurridos desde la última vez que los blanquiazules celebraron una victoria lejos de El Toralín en la competición de la regularidad.

Para ello, Carlos Terrazas tiene la buena noticia de contar con todos sus jugadores (los dieciocho que conforman la primera plantilla) para viajar a tierras manchegas. Como anunció el propio técnico en su rueda de prensa del viernes, Ríos Reina entró ayer en la lista de convocados para medirse hoy al Talavera, aunque la falta de minutos durante las últimas semanas debido a su lesión le descartan para estar en el once titular.

De este modo, el técnico bilbaíno podría formar con un equipo similar al que saltó al césped de El Toralín la semana pasada, formando con Dinu en la portería; Yac, Jon García y Álvaro Moreno en la línea de tres defensas; Cidoncha, Andy y Jorge García en el centro del campo; Caiado, Néstor Salinas e Iago Díaz en la línea de mediapuntas y Yuri como principal referencia ofensiva.

Precisamente, el rendimiento del equipo en ataque es la principal preocupación del entrenador deportivista, que admite que sus jugadores todavía no han conseguido aunar la velocidad y la precisión necesarias para funcionar bien de cara a la portería contraria.

Un rival en apuros

Si la situación de la Deportiva empieza a ser preocupante, no lo es menos la del Talavera de la Reina, que en la temporada de su retorno a Segunda División B está teniendo problemas para arrancar. No en vano, el equipo castellano manchego es, junto al Valladolid B, el único que todavía no ha ganado ningún partido esta temporada, y es el menos goleador del grupo I con sólo dos dianas, las que marcó en el empate ante el Toledo de la primera jornada liguera.

Aún así, el equipo que entrena Fran Alcoy sigue confiando en que pronto llegarán los resultados positivos, y esperan aprovechar el delicado momento de la Ponferradina para dar la primera alegría de la temporada a sus aficionados.

El técnico de los blanquiazules (el Talavera viste como la Deportiva) no podrá contar para este partido con Chato, Jesús García, Jesús Jiménes y Rubén por diversos motivos, entre lesiones y sanciones. Además, Óscar Prats, Villarejo y Hakim son duda después de pasar la semana entre algodones.

En cualquier caso, los talaveranos saltarán al césped del Virgen del Prado con un equipo de garantías para plantar cara a una Deportiva que deberá manejar bien los tiempos del partido para comenzar su particular remontada antes de que sea demasiado tarde.