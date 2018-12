«Buscamos la Copa y ser segundos»

PABLO RIOJA | LEÓN

A Rafa Guijosa no le sirven las clasificaciones virtuales sino los hechos. Por eso, al técnico del Abanca Ademar solo le vale vencer a Sinfín —hoy a las 19.30 horas en el Palacio de Deportes— y Guadalajara para estar matemáticamente en la próxima edición de la Copa Asobal que se disputará los días 15 y 16 de diciembre en Lleida. El entrenador madrileño insiste en que «nos va la temporada» en sumar los dos puntos frente al conjunto cántabro. «Al margen de la Copa, lo que buscamos es ser segundos cuanto antes» en una de las ligas más competidas de los últimos años.

Los leoneses llegan a la cita de esta tarde en un gran momento físico y cargados de moral tras derrotar al Benidorm a domicilio el pasado martes. «Hemos aprendido a gestionar mejor los esfuerzos que la pasada temporada. A pesar de haber perdido algunos partidos que no esperábamos no veo al equipo cansado. Físicamente estamos bien», remarca el máximo responsable del vestuario marista. Una de las claves de esa mejoría con respecto a la 2017-18 ha sido —a juicio de Guijosa— la incorporación de Patrick Ligetvári. «Su fichaje nos ha permitido hacer más rotaciones». El de Alcalá de Henares recuerda que hasta la fecha todos sus jugadores «están rindiendo a un ritmo alto», algo que según él no sucedió el año pasado.

Sobre su rival de hoy, el técnico ademarista destaca su capacidad para derrotar a cualquier conjunto tanto en su feudo como lejos de él. «Es un equipo muy bien trabajado y compensado con jugadores muy desequilibrantes». Los de Rodrigo Reñones ya sacaron los colores a los leoneses «ganando con claridad en el Palacio» en su primera visita a León y Guijosa cree que «se han reforzado bien, porque conocen la categoría, saben lo que es descender y luego volver a ascender y cuentan por ello con una mayor solidez».

El Abanca Ademar saltará a la pista sin Juanjo Fernández ni José Mario Carrillo —ambos lesionados de larga duración—. Por su parte, la expedición del Blendio Sinfín llega a la capital leonesa con todos sus efectivos disponibles. Instalados en la parte media de la clasificación, los santanderinos se muestran más sólidos en su casa que como visitantes, pero en ningún caso varían su forma de juego sea quien sea el que esté delante. «A mí no me sorprende la posición que ocupan —son séptimos con 13 puntos, por los 17 del Ademar— porque juegan muy bien y están ahí por méritos propios». De dirigir el encuentro en el Palacio de Deportes se encargarán los colegiados Antonio Merino Mori y Francisco J. Moyano Prieto.