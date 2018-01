Iván González se mostraba contrariado tras el empate cedido ante el Numancia, «tenemos una sensación amarga tras el empate porque hacemos muchas cosas bien y que te metan un gol a los veinticinco segundos de hacer el segundo te marcan, es una situación complicada para manejar porque veíamos que lo teníamos muy bien y se nos ha escapado. Tenemos que entonar el ‘mea culpa’ porque ha sido algo nuestro. La primera jugada tras el segundo gol nuestro ellos nos hacen el gol, en un momento en el que estaban idos, porque vienen de un partido exigente y en el minuto 60 se encuentran fuera de casa con 2-0 y hacen cambios, lo que denota que ellos no lo dan por perdido, pero empiezan a pensar qué hacer. Si tu a alguien que lo tienes casi muerto le das vida, sabiendo ellos que con cualquier gol se metían de nuevo en el partido es lo que ha pasado. No nos echamos atrás, es que nada más marcar ellos te marcan de rebote y les da una vida. En los errores no se puede individualizar, es un error de otro tipo. Hay que saber que hay que estar muy centrados, cada punto y cada jugada es una vida, es la salvación de este equipo y que esto en casa no nos puede pasar. Hay que ser muy fuertes».