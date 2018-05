Calderón también gusta en El Toralín

otero conde | ponferrada

La Deportiva podría anunciar a lo largo de esta semana o principios de la que viene novedades. La figura del entrenador podría tener cara y nombre. La entidad berciana maneja un grupo de técnicos entre los que saldrá el elegido. A nombres citados anteriormente como Alejandro Menéndez, Borja Jiménez o Carlos Pouso, entre otros, también unimos el de Antonio Calderón. El preparador gaditano, que esta semana cumple 51 años, tiene ya una amplia carrera en los banquillos desde que a principios de siglo ocupase el del Raith Rovers escocés a la vez que jugaba en este conjunto. En España empezó en la cantera del Cádiz y también dirigió en dos etapas al primer equipo, lo mismo que a la SD Huesca. Ha pasado también por los banquillos de Albacete, Tenerife, Granada CF (como ayudante de José González) y últimamente del Fuenlabrada. La temporada pasada sustituyó a Visnjic y metió al equipo en play off de ascenso a Segunda División A por primera vez en su historia. En la actual hizo una primera vuelta impecable, con derrotas en la primera jornada en casa ante el Fabril y en la última en El Toralín ante la Deportiva. Le empató al Madrid en el Bernabéu en la Copa, pero con el comienzo de febrero el equipo empezó a caer en picado y en abril fue destituido y reemplazado por Eloy Jiménez. Al final el cuadro fuenlabreño se metió en play off, pero no como campeón, cuando comenzado el 2018 parecía tener el título seguro. Ahora el técnico andaluz espera la llamada de un equipo y la Deportiva podría ser su destino.

Curiosamente tanto Menéndez como Calderón son los dos técnicos que maneja el Burgos CF para el banquillo de El Plantío de cara al próximo curso.

Según apuntaba ayer Radio Bierzo, no es seguro que la Deportiva vaya a contratar finalmente a un director deportivo, una figura que durante muchos años ha sido prácticamente la misma que la de secretario técnico en la entidad berciana.

El equipo ponferradino también podría experimentar cambios en otras parcelas.