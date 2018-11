El calendario da una tregua a la Cultural

PABLO RIOJA | LEÓN

Prolongar la buena racha de resultados pero sumando de tres en tres. Ese es el objetivo de la Cultural antes del parón que traerán consigo las vacaciones de Navidad. Un mes por delante para colarse definitivamente entre los cuatro mejores del grupo donde los de Víctor Cea tendrán como aliado al calendario. Y es que, de los cinco encuentros que les restan este año —Burgos, Salamanca, Guijuelo, Deportivo B y San Sebastián de los Reyes— tres ocupan ahora mismo puestos de descenso a Tercera División mientras que los otros dos —Guijuelo y San Sebastián— son rivales directos pero tendrán que visitar el Reino de León.

Hacerse fuertes en casa será otra de las claves para que el conjunto culturalista dé ese paso adelante que hasta la fecha se le resiste. Todos dentro del vestuario son conscientes de que aún no han sido capaces de mostrar su mejor versión, sobre todo a nivel ofensivo, pero se mantienen optimistas porque a pesar de ello están a cuatro puntos del líder y a solo uno del cuarto clasificado. La Cultural no pierde en Liga desde hace dos meses, cuando el por aquel entonces Real Madrid Castilla de Vinicius y Solari se imponía 1-2. Desde entonces acumula cuatro triunfos y cuatro empates. Un ‘rédito’ positivo que sin embargo no ha servido para que el equipo entre en los puestos de play off.

Los últimos tres empates seguidos —Celta B, Fuenlabrada y Ponferradina— han cortado una racha ascendente que los de Víctor Cea quieren revertir desde este domingo y hasta el próximo 22 de diciembre. Ya con el 2019 recién estrenado, los leoneses disputarán dos duelos a priori también asequibles contra Coruxo —último choque de la primera vuelta— y Rápido de Bouzas, pero eso sí, ambos a domicilio.

Los tropiezos del resto de implicados del grupo en la lucha por ascender a Segunda están ayudando a que la Cultural no pierda la estela. Pero lo cierto es que el cuadro leonés no ha sido capaz de imponerse a ninguno de sus ‘enemigos’ íntimos hasta la fecha. En los partidos frente a Real Madrid Castilla, Fuenlabrada y Ponferradina los de Cea solo fueron capaces de sumar dos puntos de nueve posibles. Un pobre bagaje que aún tienen en su mano revertir antes de que finalice el año.