Calleja, día D en el Dakar

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Jesús Calleja afronta desde hoy su tercera reválida en el Dakar. Después de la jornada de ayer destinada a la presentación y rodaje de los participantes, la hora de la verdad para el aventurero leonés y el resto de candidatos a luchar no solo por acabar, también por hacerlo entre los mejores empieza hoy en Lima.

La primera jornada no dejará margen al fallo. El Dakar 2019 abre sus puertas con una etapa entre Lima y Pisco, con 330 kilómetros de enlace y 81 cronometrados (casi el triple con respecto a la misma zona del año pasado). Todos los competidores tratarán de no cometer fallos, pero tampoco destacar para no tener que abrir pista en la dura jornada del martes, que debería llevarles a San Juan de Marcoma, que previsiblemente provocará una gran criba si se cumplen las expectativas. Calleja tendrá que batirse en un terreno exigente. La arena copará gran parte del protagonismo de este Dakar cien por cien peruano, con un 70% de dunas que recordará más a las legendarias y casi olvidadas etapas del Dakar original, el africano. Y ahí el leonés buscará hacer realidad su principal reto, acabar el raid. El segundo será hacerlo en un lugar destacado en la general.