A Calleja lo remolca un camión

F. RODRÍGUEZ | LA PAZ

«En la quinta etapa, la última de arena, tuve una avería mecánica que no podíamos resolver 14 kilómetros antes de la meta, en la playa. Entonces un camión me echó una eslinga y me llevó hasta la meta. Fueron los 14 kilómetros más infernales de mi vida, porque el tío estaba en carrera e iba entre 80 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora. Imagínate siendo remolcado con una eslinga de seis metros. No te puedes imaginar los botes, los saltos, los cruces de coche y las derrapadas que dábamos. Yo pensaba que nos matábamos. Pensaba que se me cruzaba el coche y nos íbamos a la mierda», relató el piloto leonés a Marca.

En vez de pitarle para que parara, dije: ‘Aguanta lo que haga falta para llegar a la meta’. Terminamos la etapa y luego hubo que remolcar el coche hasta el vivac, que estaba a casi 500 kilómetros», continuó Calleja a Marca, que el jueves también vivió una auténtica pesadilla para terminar la sexta etapa.

En la jornada de descanso de ayer dijo el leonés Jesús Calleja: «En el Dakar, a veces hay que ir despacio para llegar más rápido. Ya más relajado después de la cantidad de cosas que me han pasado en los dos últimos días, voy hacer mi primera comida. Han sido dos días a barritas, y también dormiré al menos 7 horas. Esto es el Dakar».

El Dakar habla cada vez más español, no sólo por el mayor número de participantes hispanoamericanos, sino porque este año estos son candidatos para ganar el rally en todas sus categorías.

Tras las seis primeras etapas de este Dakar 2018, pilotos españoles, argentinos, chilenos y peruanos están en liza para llevarse el rally tanto en motos y coches, las dos grandes categorías de la prueba, como en camiones, quads y vehículos utilitarios todoterreno (UTV).