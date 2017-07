Calmejane gana la octava etapa del Tour de Francia

Lilian Calmejane ha ganado este viernes la octava etapa del Tour, de media montaña, con final en la estación de Rousses. El joven corredor francés, de 24 años, ha sido el más fuerte de una numerosa escapada, aunque su triunfo ha peligrado por culpa de unos inoportunos calambres en los últimos kilómetros, aunque su perseguidor, Robert Gesink, no ha sido capaz de atraparle.

La general no sufre cambios. Chris Froome, que ha estado a punto de caerse al irse largo en una curva durante uno de los descensos, afrontará como líder la novena etapa de la ronda gala, una de las jornadas clave de esta edición con las ascensión al Mont du Chat.

Frayeur pour @chrisfroome qui manque un virage / That was close for Froome! #TDF2017 pic.twitter.com/1j66p84LYC