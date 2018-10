Calzado atrasó el reloj a Messi

ÁNGEL FRAGUAS | León

El partido de vuelta de la Copa del Rey disputado en el Camp Nou el día 10 de noviembre de 2009 está grabado en la carrera futbolística del portero leonés Diego Calzado. Pese a la goleada encajada por la Cultural en el coliseo azulgrana (5-0), el guardameta fue el mejor de su equipo, con varias intervenciones de mérito. Al final del encuentro, el entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, felicitó al cancerbero leonés y le invitó a su despacho en el Camp Nou para hablar de fútbol.

«Estaba en una nube. No me creía que pudiera estar departiendo de tú a tú con Guardiola. Me dijo que si había disfrutado con el partido, con el estadio y también me preguntó sobre mis planes de futuro en el fútbol. Es una persona encantadora, muy próxima y nada subidita. Cuando me pasó a su despacho para hablar no me lo creía», reconoció Diego Calzado tras dialogar con el por entonces técnico culé.

Se trata de una conversación que siempre recordará el culturalista. Diego Calzado sigue como empleado del club leonés.

A Calzado no se le olvidará lo vivido en el Camp Nou: «Fue algo impresionante. El partido, el rival, nosotros, el estadio... y el mano a mano que le gané al mismísimo Messi. No lo borraré nunca de mi memoria», mantiene el ya exportero de la Cultural desde que habló con Pep Guardiola al término del choque copero frente al FC Barcelona.

El Barcelona es el premio que obtiene nueve años después la Cultural a su buen rendimiento en las tres primeras rondas coperas en las que superó a Navalcarnero (0-2) en tierras madrileñas, al Fuenlabrada, eliminado en los lanzamientos desde el punto de penalti tras finalizar con empate (1-1) en el Reino de León; y ante el Lorca en tierras murcianas al que venció por 0-3.

Este choque de ida copero llega tres días después de que se dispute el Clásico de hoy entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou (16.15 horas de hoy domingo día 28 de octubre) en un momento lleno de zozobra para los dos equipos por su marcha en el torneo de la regularidad en las últimas jornadas del campeonato.