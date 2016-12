Campeón al volante con sello leonés

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Iván Aparicio veía y disfrutaba de las competiciones de rallys desde la barrera. Hasta que este año decidía dar el salto para ponerse delante de un volante. Con 24 años y junto a su amigo y copiloto César Alonso Abril preparaba su Citröen Saxo para mostrar sus cualidades.

Y al piloto de Urdiales del Páramo no le han salido nada mal las cosas. En su estreno en una copa de promoción como la Blue Solutions que ha tenido como escenarios la provincia de León, Asturias y Cantabria, Iván lograba nada menos que el cetro de campeón. No pudo disputar las seis carreras del certamen, sólo cuatro. Pero daba lo mismo. Su regularidad y calidad le bastaban para encaramarse a lo alto del podio y proclamarse campeón. Por todo lo alto y demostrando que aún tiene por delante un camino más brillante. «Las cosas me han salido bien. No me esperaba que iba a tener este resultado. Sabía que podía hacer cosas positivas pero hasta el punto de lograr el título no», apunta con modestia Iván que también agradece a su copiloto el trabajo realizado. «Yo no tenía experiencia en la competición pero César sí ya que ha sido piloto y copiloto. Y eso nos ha ayudado mucho, hasta el punto de lograr el campeonato», precisa el paramés.

Iván lo tenía claro. No podía participar en campeonatos que requirieran un coste excesivo. Y ahí surgió la oportunidad de una Copa cuya especificidad es que en ella pueden tomar parte pilotos y escuderías con coches más básicos. «Aquí la tecnología o el contar con un coche determinado no es tan decisivo. Y eso me ha ayudado a llegar tan lejos».

Sus resultados lo dicen todo. Aún disputando sólo cuatro de las seis carreras previstas (en una no lo hizo para evitar que el presupuesto se le escapara de las manos y en otra, la última, también decidía renunciar una vez que tenía asegurado el título), Iván Aparicio alcanzaba una ventaja notable respecto al resto de rivales. Su regularidad y también la superioridad que ha esgrimido a lo largo de la competición, incluido el Rally del Bierzo, le han permitido cerrar un año espectacular y brillante que espera mejorar incluso en 2017.

«Ha sido un año bastante bueno pero espero que el próximo vaya incluso mejor. Ahora toca mirar a objetivos superiores aunque todo dependerá de la disponibilidad de un presupuesto que me permita afrontar otros retos. Para poder hacerlo serían necesarios unos 8.000 euros. Parece una cifra asequible pero en nuestro caso es un mundo». Iván lo tiene claro, si es posible dará el salto a una categoría superior, de lo contrario volverá a repetir en la Blue Solutions con el reto de reeditar su título. Y también agradece todos los apoyos con los que ha contado este año. «Por supuesto todo esto no sería posible sin el gran apoyo de amigos, familia y sobretodo los patrocinadores que decidieron apoyarnos a principios de temporada: -Grow Shop León Verde, Neumáticos Luis, carnicería Hijos de Bautista, café-bar Vychio 13, Carbajo Motor, el Bar de Mon, Desguaces Rumi, Sobreruedas; DesinplaG-Tratamientos Ambientales, Horno de León, talleres D. Castro; Vinos Impresiones-Bodega Los Palomares, chapistería Blanco y Negro, Limecauto Sport y Talleres Fuertes», remarca.