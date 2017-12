La campeona del mundo se niega a jugar en Arabia Saudí

Anna Muzychuk va a perder dos títulos de campeona del mundo de ajedrez. Lo hará por iniciativa propia. Sin mover una sola ficha del tablero. La jugadora ucraniana ha renunciado a participar en el Mundial de partidas rápidas y relámpago que se celebra en Arabia Saudí entre el 26 y el 30 de diciembre.

Así lo anunció en las redes sociales la jugadora de 27 años, nacida en Lviv (Ucrania): "Estoy dispuesta a defender mis principios y saltarme el evento, donde en cinco días esperaba ganar más de lo que consigo en 12 torneos juntos [se dan 250.000 dólares para las ganadoras sobre un total de 2.000.000 de premios]. Todo eso es molesto, pero lo más molesto es que casi a nadie le importa", afirmó.

Muzychuk argumenta su ausencia por no someterse a las normas que exige el país para jugar: "He decidido no ir a Araba Saudí. No jugar con las reglas de otro, no llevar abaya -la túnica larga que se lleva en los países árabes-, no ser acompañada al salir y no sentirme una criatura de segunda", afirma.

La organización del Mundial había dado permiso para que las mujeres pudieran jugar por primera vez sin llevar la hiyab (velo que cubre la cabeza), pero imponía otras normas de vestimenta: trajes formales azul marino o negro, con camisas blancas, de cuello abierto o con corbata; y trajes de pantalón, con blusas blancas de cuello alto para mujeres.

Su hermana Mariya, que ya renunció a jugar la Copa del Mundo en Irán, tampoco estará en Arabia Saudí. Mariya fichó a principios de este año por el Club de Ajedrez Laboratorio SYS de Paterna (Valencia). "Estoy realmente feliz por el hecho de que compartamos el mismo punto de vista", ha dicho Anna Muzychuk.

No serán las únicas ausente en el Mundial. Como Arabia Saudí no reconoce a Israel y no mantiene relaciones con el Estado hebreo no otorgó el visado a los siete representantes de este país para poder jugar los Mundiales. Si que estarán grandes nombres del ajedrez como Magnus Carlsen, Sergey Karjakin, Vassily Ivanchuk o Vishy Anand, entre otros.