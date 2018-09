La Camperona muestra el trono al rey de la Vuelta

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Reina de la Vuelta a España por méritos propios, La Camperona cumple hoy su tercera presencia en la ronda ciclista española decidida a definir la nómina de candidatos a la gloria del maillot rojo. Decisiva en sus dos presencias anteriores en 2014 y 2016, en la tercera su papel como juez de la carrera se convierte incluso en más trascendente. Por muchos motivos. Uno de ellos el estrecho margen con el que llegan muchos de los favoritos. Otro porque inicia el tríptico asturleonés que con Les Praeres y Lagos de Covadonga servirá para pulir la general, apuntalar las opciones de unos e incluso sepultar la de otros.

La cima de Sotillos de Sabero tiene todos los ingredientes para hacerlo en una jornada que parte desde Candás y que antes de la ascensión final, presenta para el pelotón (tanto para los gallos como para los que su propósito sea acabar) primero un alto de tercera sin mayores dificultades nada más arrancar (Alto de la Madera). Y, superada la mitad de los 174,8 kilómetros de recorrido, otra subida de entidad, el Puerto de Tarna, de Primera. Un ascenso de 13 kilómetros al 5,8 por ciento de desnivel que preparará a los favoritos para una batalla final que se presume dura. Porque desde Sabero empezará lo bueno aunque lo más importante llegará a partir de Sotillos. Ahí será el momento para que se pongan al descubierto todas las cartas. No valdrá guardarse nada en una ascensión de extrema dureza en la que pueda sacar bastante partida un Alejandro Valverde que, tercero en la general, ya demostró sus altas prestaciones en sus dos anteriores presencias. Con poco más de tres kilómetros su explosividad en el pedaleo posiblemente le ayudará a quitarse de encima a muchos rivales, algunos de ellos como el británico Yates que ya ha dejado entrever que no es su mejor terreno y que una pérdida de unos segundos no sería un mal botín. Tal vez Alejandro pueda vestirse de líder. Eso sí, con permiso de otros pesos pesados como su compañero en el Movistar, Nairo Quintana, que se encuentra a 14 segundos de Yates y a 13 de Valverde. Una distancia subsanable en una jornada en la que posiblemente no se produzcan excesivas diferencias entre los mejores de la general. Salvo algún desfallecimiento que, ahí sí, puede cobrarse algún minuto en el zurrón.

En un escenario tan espectacular como exigente, el coloso leonés también probará como son capaces de gestionar sus fuerzas los colombianos Miguel Ángel López (Astana) y Rigoberto Urán (Education First). Ambos posiblemente, en especial el primero, también tendrán su oportunidad de pasar al ataque al igual que el holandés Krujswijk que al frente del poderoso Lotto-Jumbo cuenta con varios ayudantes para dinamitar la carrera, no ya en La Camperona sino también en el puerto anterior. Aunque la batalla final sin duda alguna se presentará en el coloso de Sotillos. Buchmann y Kelderman también aparecen entre la nómina de animadores aunque en el caso del primero debido a su inexperiencia en este escenario y el segundo por haber perdido ya tiempo en una avería las opciones son menores pero también mayor el riesgo de que su táctica pase por la ofensiva total.

Fabio Aru, que aún no ha dicho su última palabra a pesar de que no se está mostrando en su rendimiento pleno también tendrá cosas que decir sin olvidarse de los Bennet o el español De la Cruz, apuesta del Sky que no quiere irse de vacío de la ronda ciclista. Ni tampoco de Jon Izagirre cuya demostración en La Covatilla no lo descarta para nada.

Junto a ellos se esperan más invitados a una película que no debe olvidarse de actores en su día principales pero que han pasado a una segunda opción como los Nibali, Pinot, Majka y Zakarin. La Camperona espera su puesta en escena. Y también los miles de aficionados que presenciarán en vivo la ascensión a una cima que ya es patrimonio de la Vuelta.