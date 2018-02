La candidatura de Vicente Martín impugna la elección a presidente

DL | LEÓN

Vicente Martín, candidato a las elecciones a la presidencia de la Federación Territorial de Lucha Leonesa, ha impugnado los resultados de la elección de Ángel Rivero como nuevo responsable . En su escrito presentado ante los organismos pertinentes Vicente Martín expone en su recurso que «en la Asamblea celebrada el pasado día 14 (febrero) para la elección de presidente de la Federación Territorial de Castilla y León de Lucha había fundadas sospechas que ni el candidato a presidente, el señor Ángel Rivero, ni una parte importante de los miembros de la Asamblea estaban federados».

En un segundo punto Martín precisa que «el señor presidente de la mesa de edad no tenía constancia, ni manera de tenerla en el desarrollo de la citada Asamblea, de la condición de federados de los candidatos a la presidencia ni de los miembros de la Asamblea». Vicente Martín, uno de los dos candidatos que se presentaba a presidente y que ha impugnado dicha elección precisa también que «como consecuencia de lo reflejado en el punto dos, en el turno de palabra como candidato leí a los miembros de la Asamblea lo siguiente, solicitando que constara en el acta y entregando una hoja de lo leído al presidente de la mesa de edad: ‘De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes de la Federación Territorial de Lucha, se adquiere y mantiene la condición de club deportivo federado, deportista, técnico o árbitro, entre otras condiciones, estando al corriente del pago de la cuota federativa. El artículo 53 recoge que el presidente será elegido entre los miembros de la Asamblea. Recuerdo a los aquí presentes, que todos aquellos que no estén federados y al corriente del pago de las correspondientes cuotas federativas han perdido la condición federativa que dio lugar a su elección y por lo tanto no son miembros de la Asamblea al haber decaído en sus derechos y por ello si votan pueden estar incurriendo en un ilícito. Item más si el Club de Lucha Leonesa Montaña del Porma, por el que es miembro de la Asamblea el señor Ángel Rivero, no está al corriente de la ficha y el pago federativo ha perdido su condición de elegible para cualquier cargo».

Vicente Martín solicita «a la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas certificado de clubes, deportistas, técnicos y árbitros con licencia federativa vigente y al pago de las correspondientes cuotas federativas a 14 de febrero de 2018» y que «se compruebe si todos y cada uno de los que ejercieron el derecho al voto, en la Asamblea celebrada el día 14»

A la vez que «se dé por nula la votación y no se proclame al señor Rivero como presidente» y «se convoque, a la mayor brevedad una nueva Asamblea para la elección de presidente a la que solo puedan concurrir aquellos miembros electos que, a día 14 tuvieran en vigor la licencia federativa y estuvieran al corriente del pago de las cuotas».