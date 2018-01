Cañellas: «Hay que mejorar en defensa para luchar por el oro»

javier villanueva | Varazdin

El central de la selección española de balonmano Joan Cañellas aseguró que si el conjunto español quiere pelear por las medallas en el Europeo de Croacia deberá «mejorar en defensa», ya que, como recordó, los recientes éxitos del conjunto español se han sustentado en la fortaleza defensiva del equipo.

«Si en otros campeonatos hemos logrado medallas es porque nuestra defensa era una de las mejores y con Dinamarca no lo fue, por lo que si queremos hacer algo en este Europeo tenemos que mejorar en defensa», señaló Cañellas en una entrevista concedida a EFE.

En ese sentido, el jugador español afirmó que, pese a la derrota (22-25) encajada el pasado miércoles ante Dinamarca, la selección sigue «dependiendo de sí misma» para alcanzar la semifinales, aunque para ello, recalcó, «hay que jugar mejor».

«Ante Dinamarca no estuvimos a nuestro mejor nivel ni en ataque ni en defensa, por lo que no creo ese sea nuestro auténtico nivel y, de serlo, realmente, me preocuparía mucho. Creo que podemos jugar mucho mejor. De hecho, en este campeonato hemos jugado otros partidos mejores que el de Dinamarca», apuntó.

Reconoció al respecto que «nos faltó rapidez en todo, en ataque y en defensa. Algo que yo quiero achacar, además de que siempre se tiene un partido malo en este tipo de torneos, a que igual no teníamos la misma necesidad de puntos que Dinamarca. Aunque sabíamos que una victoria nos habría puesto muy cerca de las semifinales, los daneses se estaban jugando más y tuvieron ese punto de agresividad», declaró.