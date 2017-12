Caño no descarta el Mundial

g. fernández | león

Después de veinte años en el Cleba —16 en el primer equipo y cuatro en la cantera— la extremo Raquel Caño decidó esta campaña cambiar de aires cuando se consumó el descenso de su equipo de siempre a la División de Honor Plata. Tenía varias opciones encima de la mesa y al final se decidió a fichar por el Mavi Gijón. Por como le van las cosas en el equipo asturiano la elección no fue desacertada. «Deportivamente estoy muy ilusionada con el equipo. Después de terminar esta primera fase estamos segundas empatadas a puntos con otros dos equipos y nos están saliendo bien las cosas a pesar de que se realizaron nueve cambios en la plantilla. El año pasado el Mavi luchaba por no descender y ahora lo hacemos por meternos en cotas europeas y en luchar por hacer algo importante en la Copa de la Reina».

La jugadora leonesa reconoce que su adaptación al equipo asturiano no fue especialmente complicada. «No me resultó difícil aún habiendo jugado en un estilo de juego concreto tantos años y con tanto peso. Estoy disfrutando muchísimo ese rol específico de extremo específico. Es un papel distinto al Cleba de los últimos años donde tenía que hacer funciones de primera línea en bastantes ocasiones. Ahora tengo muchos minutos y protagonismo y creo que ese plus de velocidad que me han pedido lo estoy pudiendo dar», señaló la jugadora leonesa.

En los últimos años Caño brilló también en el balonmano playa llegando a proclamarse campeona del mundo con España. A sus 33 años de edad su reto personal es formar parte de nuevo de la Roja en el Mundial de Rusia que se disputará en 2018. «Aún queda lejos pero sería un objetivo de cara al próximo verano. Todavía no me lo he planteado mucho pero me encantaría ir al próximo Mundial y disfrutar del que podría ser el último para mi. Si pudiera estaría genial y si el seleccionador decidiese cambiar de jugadoras y apostar por gente más joven para iniciar un nuevo ciclo, pues no habría problema tampoco». Al margen del balonmano profesional, Raquel Caño compagina en Gijón el deporte de élite con su trabajo como preparadora física para los alumnos que preparan oposiciones a la Policía Nacional.

Ahora tiene otro motivo para estar satisfecha pues la Junta la ha incluido en la relación de premiadas con la Excelencia Deportiva; un galardón que comparte con otras dos leonesas la haltera Lydia Valentín y la gimnasta Carolina Rodríguez. «Me gusta verme al lado de dos grandísimas deportistas como ellas que han sido olímpicas porque humildemente me veo en otro nivel».