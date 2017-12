La cantera muestra su calidad

PEDRO CABALLERO | LEÓN

El pasado día 17 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, se reunieron en la bolera cubierta del Polígono 10 los jugadores júnior en sus diferentes categorías: alevín (13), infantil (4), cadete (3) y juvenil (1), para disputar el IV Trofeo de Navidad Júnior, patrocinado y organizado por la Delegación Leonesa de Bolos. Con arbitraje de Javier Fernández Valbuena, la competición se desarrolló a seis tiradas de cuatro bolas y con distintas distancias de tirada según la categoría. Hubo obsequios para todos los participantes y la temporada bolera se clausuró con un pic-nic final.

En la categoría alevín, el podio quedó así: 1º Samuel Quirós (C. Peñacorada), con 194 bolos. 2º Adriana García (C. Peñacorada), con 172. 3º Daniela Blanco (C. Nocedo), con 141 bolos.

En infantiles: 1º Samuel Recio (C. Peñacorada), con 173 bolos. 2º Jorge Álvarez (C. Peñacorada), con 153. 3º David Zamorano (C. Nocedo), con 148 bolos. En cadetes: 1º Florián-Miguel Yugueros (C. Peñacorada), con 190 bolos. 2) Rocío García (C. Peñacorada), con 157. 3) Óscar Campoamor (C. Nocedo), con 145 bolos.

En juveniles Rubén Campoamor (C. Nocedo) consiguió una tarjeta final de 155 bolos.