Los capitanes hacen autocrítica

PABLO RIOJA | LEÓN

Fabril y San Sebastián de los Reyes juzgarán en apenas siete días si la Cultural vive unas navidades tranquilas o por el contrario despide un 2018 agridulce en el que se despidió del sueño de Segunda demasiado rápido y ahora, en su empeño por regresar, se queda fuera de los play off. La plantilla prepara a conciencia su duelo más inminente ante el filial deportivista (domingo a las 12.00 horas) plagada de bajas en defensa —sin Vicente Romero ni Albizua— y con el estigma de no haber mostrado su mejor versión ante los rivales de la parte baja.

En una semana donde los capitanes dieron un paso al frente para hacer autocrítica, las quejas de la afición —se han convertido en el pan nuestro de cada día en el Reino— no acaban de entenderse del todo dentro del vestuario. «Cuando te pitan ya desde el minuto cinco de partido es complicado. Considero que no es el momento de expresar las críticas, pero lo aceptamos», señala Iván González. El central, que está cuajando una buena primera vuelta, remarca que los pitos «son tristes, pero respetables» aunque no pierde la oportunidad de lanzar un mensaje a los seguidores culturalistas más disconformes con el juego de su equipo. «No me gusta que se pite a un compañero o al entrenador».

González reconoce que hasta la fecha no se están dando los resultados ni el juego que esperaban, pero se muestra optimista ante lo que está por venir. «Necesitaremos a todos para llevar esta temporada hacia donde queremos». En la misma línea se muestran tanto Antonio Martínez como Víctor Díaz ‘Viti’, conscientes de que sin el apoyo de los aficionados no resultará sencillo cumplir el objetivo. Los representantes de la plantilla culturalista piden un voto de confianza porque pese a todo «si ganamos al Fabril casi seguro que nos metemos entre los cuatro primeros ya este fin de semana».

La presión por alcanzar la meta cuanto antes está pasando factura a los de Víctor Cea. Nadie dentro del club —ni directiva, cuerpo técnico, ni tampoco los jugadores— puede ni quiere mirar hacia otro lado. Saben que el juego no está siendo bueno, pero aún así, después de una mala racha en la que encadenaron cuatro empates y una derrota, tan solo están a tres puntos del cuarto clasificado y a seis del líder. Cerrar el año sumando seis puntos se antoja básico para que la comunión entre la grada y los jugadores vuelva a reinar en la capital. La cena del pasado martes en el Hotel Infantas sirvió para hacer una conjura pública que cambie las tornas de cara a un 2019 marcado en rojo como el año en que la Cultural debe volver al fútbol profesional.