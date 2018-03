El CAR acapara los elogios del CSD

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

«León tiene un peso importante en el deporte y el Centro de Alto Rendimiento es el más claro ejemplo». Así valoraba el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, la relevancia que ha adquirido la ciudad y la instalación, a la que el máximo responsable del CSD sitúa como un referente nacional.

Lete comprobó ayer de primera mano el funcionamiento del centro en una visita a la ciudad que nacía del alcalde Antonio Silván y con la que Lete comprobaba la mayoría de edad de un CAR que «nacía centrado en los lanzamientos y que con el apoyo institucional ha ido abriendo sus puertas a otras disciplinas como la gimnasia rítmica». El presidente del CSD estuvo acompañado por el alcalde de León, Antonio Silván que ejercía de anfitrión de una jornada que se iniciaba en horario matinal con una reunión de trabajo en el Ayuntamiento, del director de Deportes de la Junta, Alfonso Lahuerta, la subdelegada del Gobierno Teresa Mata, el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, el responsable de Deportes de la institución académica, Isidoro Martínez, el concejal de Deportes, José María López Benito y del director del CAR, Daniel Mateos.

Lete, que reiteraba el compromiso del Gobierno con la instalación, calificaba a esta de modélica «en gran medida por el compromiso de instituciones como el Ayuntamiento y la Universidad» a la vez que subrayaba que desde el CSD «se escuchan todas las peticiones y hoy he recibido alguna que se tratará con el fin de poder llevarla a cabo». Aunque no quiso precisar las actuaciones futuras Lete sí apuntaba a que serán importantes «como lo es un CAR que ha ido creciendo año tras año y que no sólo alberga a deportistas incluidos dentro del programa de alto rendimiento, también otros que aspiran a serlo o que tienen en el deporte un elemento de crecimiento personal».

En cuanto a otro nombre propio del deporte leonés, pero con una gran trayectoria internacional, como la haltera berciana doble medallista olímpica Lidia Valentín, ha recordado sus 17 años en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, «lo que supone todo un honor casi verla a diario», además de adelantar que la medalla de oro de Londres 2012 que deberá recoger por descalificación de sus rivales está pendiente «tan solo del COI».

Lete también se refirió a Carolina Rodríguez, a la que ayer vio entrenar en el CAR leonés y la posibilidad de que pueda estar en Tokio. «Carolina es una de nuestras grandes deportistas y si está dispuesta a llegar a Tokio seguro que lo conseguirá».

Por su parte, el alcalde de León, Antonio Silván, agradeció la visita de José Ramón Lete al que mostró explicó la importancia que el deporte tiene para el Ayuntamiento. «Es un orgullo poder contar con una instalación como el CAR, de la que sólo existen cuatro en España. Y una está aquí. Por este centro han pasado más de 5.000 deportistas, muchos de ellos de alto nivel y otros que están empezando y que les tienen como ejemplo», apuntaba el regidor para el que la apuesta del Consistorio con el deporte es clara. «El año pasado recibimos el premio a la ciudad que más apuesta por ello y hoy el secretario de Estado para el Deporte ha podido comprobarlo».