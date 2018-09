Carlos Fernández: "Esto solo acaba de empezar"

El delantero del RC Deportivo Carlos Fernández, que debutó con el conjunto coruñés ante el Sporting de Gijón (1-0), reconoció hoy que sumar los tres puntos "hace que todo parezca mejor" y se mostró "contento e ilusionado" por su estreno como blanquiazul, pero al mismo tiempo recordó que "esto solo acaba de empezar".

"Siempre que se gane, mucho mejor, pero esta Liga es muy, muy larga, una carrera de fondo, una carrera de regularidad y creo que estamos en el camino, que lo importante ahora es coger buenas sensaciones y adaptarnos porque somos jugadores y un técnico nuevo. Esto solo acaba de empezar", declaró en una conferencia de prensa.

El jugador andaluz, que ha llegado al Deportivo cedido por el Sevilla, se congratuló de haberse estrenado con el equipo gallego como titular en la victoria ante el Sporting, un debut precipitado por las lesiones de sus compañeros de ataque Quique Gonzálezy Borja Valle y del venezolano Christian Santos, concentrado con su selección.

"Por las lesiones de los compañeros se ha acelerado un poco el proceso de jugar y me encontré bien. Mi último partido fue en mayo, luego tuve la lesión y creo que aún estoy lejos de mi mejor nivel, pero las sensaciones fueron buenas, me encontré físicamente mejor de lo que me esperaba y el ganar es importante y hace que todo parezca mejor", comentó.

Se mostró "contento" por el equipo, por haber sumado "tres puntos merecidos" porque, a su juicio, aunque el único gol del partido llegó a los 94 minutos, el Deportivo fue "superior en todo" y "al final se hizo justicia".

"Ellos prácticamente no tuvieron ninguna ocasión y nosotros tuvimos el dominio del balón, las ocasiones y fuimos dominadores desde el primer al último minuto. La victoria es justa", sostuvo.

Esta semana, el Deportivo visitará al Zaragoza el miércoles en la Copa del Rey y el jugador blanquiazul abogó por seguir en esa competición a pesar de la acumulación de partidos.

"Creo que siempre que se avance es bueno. Tenemos una plantilla amplia y para los que nos falta un poco de ritmo es bueno que haya competición para coger la forma. La Copa es una competición prestigiosa y es bueno para nosotros ganar", indicó.

Enfrente, tendrá al conjunto maño, "un equipo fuerte" que además juega en casa y que disputará el partido, como el Deportivo, con "exigencia de ganar".