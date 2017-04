Carolina Marín logra su tercer título europeo

La española Carolina Marín se proclamó campeona de Europa por tercera vez, en Kolding (Dinamarca), tras vencer en la final a la escocesa Kirsty Gilmour por 21-14 y 21-12 tras 43 minutos de final.

Marín y Gilmour repitieron la final del 2016 y, como ocurrió en La Roche-sur-Yon (Francia), la española no dio la más mínima opción a su rival. Desde el 4-0 con el que inició la final, Carolina Marín siempre llevó la iniciativa en el juego, dominando el juego corto de red y castigando el revés de su rival, uno de los golpes menos fiables de la escocesa.

CAROLINA MARÍN en @carrusel: "No me daré cuenta de lo que he hecho hasta el día que me retire" pic.twitter.com/n2dL4vpwCp — Carrusel Deportivo (@carrusel) 30 de abril de 2017

El primer set finalizó con un claro 21-14 después de 19 minutos. En la segunda manga, Marín comenzó mandando con un 3-0, pero Gilmour se rehizo y consiguió dos igualadas, a cuatro y cinco puntos. Eso fue lo más cerca que estuvo de la española, porque en ningún momento consiguió ponerse por delante en el marcador.



REINADO INCONTESTABLE



Con cada golpe, con cada dejada, Carolina Marín se fue acercando cada vez más a la victoria, sin que la escocesa pudiese reaccionar. El 21-12 del segundo set, en 24 minutos, habla de la superioridad de la jugadora española que renovó así su reinado en Europa. "No me daré cuenta de lo que he hecho hasta el día en que me retire", dijo la estrella onubense en la SER.

Esta tercera corona europea sitúa a Carolina Marín como la jugadora más laureada en los Europeos individuales igualada con la la danesa Camilla Martín que se alzó con su triplete de forma consecutiva en 1996, 1998 y 2000. Marín suma oro en Río 2016, en los Mundiales de 2014 y 2015 y en los Europeos de 2014, 2016 y 2017.